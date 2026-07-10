Στρατηγική αυτονομία και επάρκεια φαρμάκων στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και πολιτικές προμηθειών, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα του φαρμάκου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες, ανέδειξαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DEMO ΑΒΕΕ Δημήτρης Δέμος, μιλώντας στο πλαίσιο του Economist Conference «30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και πολιτικές προμηθειών, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Όπως επισημάνθηκε, η πανδημία ανέδειξε τις αδυναμίες του υφιστάμενου μοντέλου προμηθειών, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και το αυξανόμενο κόστος των νέων θεραπειών καθιστούν αναγκαίο έναν νέο σχεδιασμό που θα συνδυάζει την ασφάλεια εφοδιασμού με τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

«Το περιβάλλον που βρισκόμαστε και ειδικά μετά την πανδημία απέδειξε ότι η πρόσβαση στα φάρμακα δεν μπορεί να εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, ειδικά στην Ευρώπη, η οποία στράφηκε σε πολιτικές, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση ειδικά σε συγκεκριμένα φάρμακα θα είναι ανεπηρέαστη από εξωγενής παράγοντες», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα που κατέχει μια πολύ ισχυρή φαρμακοβιομηχανία με το 12% της ΕΕ πρωτοστάτησε στην κοινή ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική και συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια που θα βοηθήσει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και θα της επιτρέψει να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως είπε στις πρώτες ύλες κυριαρχούν η Ινδία και η Κίνα. Πρέπει να στηριχθούν, έστω και πιο ακριβά, οι πρώτες ύλες, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία της Ευρώπης, ανέφερε.

Στρατηγικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Ευρώπης, άρα θα πρέπει να έχουμε ανεξέλεγκτη πρόσβαση, ειδικά στα κρίσιμα φάρμακα. Επίσης, η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξει και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τις υπόλοιπες, ώστε να είναι ανταγωνιστικές, τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Δέμος ξεκίνησε την τοποθέτησή του με κάποια δεδομένα. Όπως είπε, όλος ο δυτικός κόσμος γερνάει, άρα η ανάγκη για φάρμακα αυξάνεται. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι με το διαδίκτυο τα τελευταία 30 χρόνια η ιατρική έρευνα, αλλά και η φαρμακευτική τεχνολογία έχουν κάνει άλματα . Πλέον συνεχώς ανακαλύπτονται νέα νοσήματα, όπως και πολλές ορφανές ασθένειες. Οι Οργανισμοί Φαρμάκων ζητούν πολλές προϋποθέσεις για να εγκρίνουν τα νέα φάρμακα, τα οποία συνεχώς γίνονται και πιο ακριβά.

«Έχουμε φτάσει σε ένα δεδομένο όπου η κατανάλωση φαρμάκων μεγαλώνει και τα φάρμακα γίνονται πιο ακριβά». Υπάρχουν νέες θεραπείες που κοστίζουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και υπό αυτό τα πρίσμα πρέπει να βρεθούν τρόποι συγκράτησης των οικονομικών. Το φαινόμενο, όπως ανέφερε ο κ. Δέμος, είναι παγκόσμιο και αν δεν υπάρξουν περιορισμοί προφανώς οι προϋπολογισμοί των κρατών δεν μπορούν να αντέξουν.

Αναφερόμενος στα γενόσημα σημείωσε ότι αποτελούσαν μια καλή πηγή εξοικονόμησης χρημάτων, ωστόσο οι συνεχείς μειώσεις είχαν ως αποτέλεσμα πολλά φάρμακα από αυτά να μην είναι δυνατό να παραχθούν πλέον στην Ευρώπη.

«Η λογική της παγκοσμιοποίησης επιτάχυνε αυτό το γεγονός και έτσι υπήρχε μια φιλοσοφία να φέρουμε τα γενόσημα από την Ινδία ή την Κίνα και αυτή τι στιγμή αυτό είναι το μοντέλο που επικρατεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Κίνα φτιάχνει τις πρώτες ύλες και η Ινδία παράγει το τελικό προϊόν και μπαίνουν στην Ευρώπη από διάφορα κανάλια με τιμές πάρα πολύ χαμηλές που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μια ευρωπαϊκή χώρα, σημείωσε. «Σε αυτό το μοντέλο «βολευόταν» και τα κράτη διότι έδιναν χαμηλές τιμές. Αυτό το μοντέλο κατέρρευσε κατά την πανδημία».

Αναφερόμενος στο κόστος των νέων θεραπειών ο κ. Δέμος σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν σκληρά μέτρα στην κατανάλωση και ένας πολύ καλός έλεγχος, ώστε να αντέξουν οι προϋπολογισμοί.

«Με μαθηματική ακρίβεια στα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να παρθούν σκληρά μέτρα όχι για την Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε αυτό συνεπάγεται ότι κάποια φθηνά φάρμακα θα πρέπει να τα πληρώνει 100% ο ασθενής, είτε θα πρέπει το σύστημα υγεία να καλύπτει μόνο την δευτεροβάθμια περίθαλψη και κάποια ορφανά.

Σίγουρα όμως ένα μοντέλο στο οποίο οι χώρες θα πληρώνουν όλα τα φάρμακα για όλες τις ασθένειες δεν είναι εφικτό», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι εάν δεν προστατευθούν τα φθηνά φάρμακα «σίγουρα επιταχύνουμε ένα μοντέλο στο οποίο μόνο οι σοβαρές ασθένειες, μόνο οι χρόνιοι πάσχοντες , μόνο οι ορφανές ασθένειες, μόνο η δευτεροβάθμια περίθαλψη θα αποζημιώνονται από το κράτος.

Κλείνοντας ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι όσο εξελίσσεται η φαρμακευτική έρευνα οι χώρες θα πρέπει να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους ανάλογα με το ΑΕΠ τους. Χαρακτηριστικά ανέφερε; «Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να αυξηθούν και θα αυξηθούν γιατί αυτό αφορά τους πολίτες και αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ