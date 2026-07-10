Ειδήσεις | Ελλάδα

Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin, κατά την διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο, τον Μάιο του 2010.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin, κατά την διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο, τον Μάιο του 2010.

Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διωκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο.

Παράλληλα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στην Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ellinikon Sports Park: «Ανοίγει» στις 20 Ιουλίου, πώς θα είναι οι εγκαταστάσεις - Κέρδισε το «στοίχημα» η Lamda

Η κόντρα για την ακρίβεια - Oι πόντοι στη ΝΔ λόγω των συντάξεων χηρείας - H επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ και ο… Εδεσσαϊκός

2001 - 2026: Διπλάσιος μισθός, μισό καλάθι…

tags:
Δικαστήρια
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider