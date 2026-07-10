Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin, κατά την διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο, τον Μάιο του 2010.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin, κατά την διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο, τον Μάιο του 2010.

Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διωκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο.

Παράλληλα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στην Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ