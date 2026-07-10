Κρ. Χάνσεν: Η Ελλάδα έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων της ΚΑΠ

Τηλεφωνική επικοινωνία με Κ. Χατζηδάκη και Μ. Σχοινά.

Σημαντική αναγνώριση της προόδου που έχει καταγράψει η Ελλάδα στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τη διαχείριση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αποτελεί η σημερινή δήλωση του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κρίστοφερ Χάνσεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

«Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά», δήλωσε ο κ. Χάνσεν και πρόσθεσε πως «τους τελευταίους μήνες, η Ελλάδα έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υλοποιώντας τη μεταρρύθμιση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στη βάση των δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν πέρυσι στο Σχέδιο Δράσης (Action Plan)».

Παράλληλα υπογράμμισε πως «σημειώνεται ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο απομένει ακόμη έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από τα στελέχη των υπηρεσιών μας να συνεργαστούν στενά κατά τους επόμενους έξι μήνες, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η διαχείριση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα και να συνεχιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα οδηγήσουν στην επιτυχία».

Όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι σαφές: η Ελλάδα υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω του Action Plan, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχει ήδη επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος».

Τόνισαν ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη θωράκιση του συστήματος διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων και τη διασφάλιση της έγκαιρης και δίκαιης καταβολής τους στους πραγματικούς δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση μιας σειράς κομβικών παρεμβάσεων που προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης, με σημαντικότερη τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, των διασταυρωτικών ελέγχων και της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών. Το σχέδιο εκσυγχρονισμού περιλαμβάνει ακόμη νέες ψηφιακές διασταυρώσεις, αξιοποίηση δεδομένων του Κτηματολογίου, ενίσχυση των ελέγχων και αναβάθμιση του ΟΣΔΕ, παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ήδη οι πρώτες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας εξελίχθηκαν ομαλά, χωρίς τα προβλήματα και τις έντονες αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, γεγονός που αποδίδεται στην ενίσχυση των ελέγχων και στη μεγαλύτερη αξιοπιστία του μηχανισμού».

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