Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Οινούσσα Σερρών - Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο οικισμό Οινούσσα, στις Σέρρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο οικισμό Οινούσσα, στις Σέρρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 και, λόγω της εγγύτητάς της στον οικισμό, εστάλη στις 15:13 μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Οινούσσας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι Σερρών.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ