Wall Street: Ήπιες μεταβολές στους δείκτες με πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,08% στις 52.529 μονάδες, ο S&P 500 σκαρφαλώνει 0,19% στις 7.557 μονάδες, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,12% στις 26.237 μονάδες.

Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η Wall Street την Παρασκευή, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος μετά την ισχυρή άνοδο της Πέμπτης, ωστόσο οι πιέσεις σε επιμέρους κλάδους, κυρίως στην τεχνολογία και τις μετοχές εταιρειών τσιπ, περιορίζουν τη δυναμική της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται ήπια κατά 0,08% στις 52.529 μονάδες, ο S&P 500 σκαρφαλώνει 0,19% στις 7.557 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,12% στις 26.237 μονάδες. Παρά την άνοδο των δεικτών, αρκετές μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κινούνται χαμηλότερα.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 και ο Nasdaq παραμένουν σε τροχιά κερδών, ενώ ο Dow Jones κινείται χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών τσιπ, με τον κλάδο να δέχεται πιέσεις ενόψει της εισαγωγής της SK Hynix στο Nasdaq.

Οι μετοχές εταιρειών όπως η Micron Technology, η Marvell Technology, η Lam Research, η Intel και η Broadcom κινούνται χαμηλότερα, επιβαρύνοντας τον τεχνολογικό κλάδο, παρά το γεγονός ότι οι βασικοί δείκτες διατηρούν θετικό πρόσημο.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται και στον χώρο των stablecoins, μετά την άνοδο της Circle. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε την έγκριση από το Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος των ΗΠΑ (OCC) για να λειτουργήσει ως trust bank (τράπεζα καταπιστεύματος), εξέλιξη που ενισχύει τη θέση της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Το αποτέλεσμα είναι η μετοχή της να εκτινάσσεται πάνω από 12% στις πρώτες συναλλαγές.

Το θετικό κλίμα της Πέμπτης ενισχύθηκε από την αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να προχωρήσει σε συμφωνία. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι προς το παρόν οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα για τις μετοχές.

«Η περιορισμένη αντίδραση των αγορών στην επανεμφάνιση των εντάσεων γύρω από το Ιράν δείχνει ότι οι επενδυτές κοιτάζουν πέρα από τους γεωπολιτικούς κινδύνους», σημειώνουν αναλυτές της αγοράς.