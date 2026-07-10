Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαίες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, άνοδος για τις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε ξανά πάνω από τις 2.500 μονάδες, με ώθηση τόσο από τις τράπεζες όσο και από μη τραπεζικά blue chips, αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό εβδομαδιαίο πρόσημο. Motor Oil, Helleniq Energy και ΟΤΕ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Παρά την εικόνα επιφυλακτικότητας στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε ανοδικά την Παρασκευή, με ώθηση τόσο από τις τράπεζες όσο και από μη τραπεζικά blue chips, και με κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας βρέθηκε ξανά πάνω από τις 2.500 μονάδες.

Την εβδομάδα που πέρασε οι αγορές υποχρεώθηκαν για ακόμη μία φορά να στρέψουν την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις στην περιοχή του Κόλπου και την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να τερματίσει την εκεχειρία, η τιμή του πετρελαίου Brent μέσα σε μόλις δύο ημέρες σημείωσε άνοδο κοντά στο 10%.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει τις πληθωριστικές προσδοκίες, τις εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών και την αγορά ομολόγων. Σήμερα το Brent κινήθηκε σταθεροποιητικά, κοντά στα 75-77 δολάρια το βαρέλι.

Έτσι, η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουνίου και υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες, θα οδηγούσε σε άρση των κυρώσεων και θα αποκαθιστούσε την ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δεν πέτυχε κανέναν από αυτούς τους στόχους και παραμένει ουσιαστικά στον «αέρα», παρόλο που οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνεχίζονται.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι κινήθηκαν σταθεροποιητικά, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.513,22 μονάδες με άνοδο 0,84%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης και κλείνοντας πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας, παρόλο που λίγο μετά τις 15:00 είχε σχεδόν μηδενίσει τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ δεν κατάφερε να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο, καθώς υποχώρησε συνολικά σε ποσοστό 0,95%. Αντιθέτως, ενισχυμένος 0,53% έκλεισε την εβδομάδα ο δείκτης των τραπεζών που τη Παρασκευή ενισχύθηκε 1,23% στις 2.877,63 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος των Alpha Bank και Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 1,83% και 1,80% αντίστοιχα, καθώς και τα κέρδη 1,77% της ΕΤΕ στα 15,80 ευρώ. Ενισχυμένη 1,01% στα 4,38 ευρώ ολοκλήρωσε η Eurobank, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Optima (+0,68%), Τρ. Πειραιώς (+0,33%) και Credia (+0,18%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 73 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 46 σε αρνητικό και 34 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος αποδυναμωμένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, διαμορφώθηκε σε 241,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,30 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των Motor Oil (+5,38%), Helleniq Energy (+4,02%) και ΟΤΕ (+3,10%). Πέραν των τραπεζών, σε θετικό έδαφος βρέθηκαν και οι τίτλοι των Cenergy (+1,85%), Jumbo (+1,34%), Metlen (+1,24%), ElvalHalcor (+1,24%), Τιτάν (+1,09%) και Aktor (+1%). Σε ποσοστό μικρότερο του 1% ενισχύθηκαν επίσης οι Lamda Development (+0,23%), Coca-Cola HBC (+0,18%) και Allwyn (+0,07%).

Σε αρνητικό έδαφος, η ΕΥΔΑΠ δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις υποχωρώντας 3,19% στα 12,14 ευρώ, ακολούθησε η ΔΕΗ με πτώση 1,52% στα 23,26 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των ΔΑΑ (-0,95%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,89%), Aegean (-0,72%) και Viohalco (-0,34%).