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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας

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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας
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Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ουγγρικής οικονομίας και παραμένουν παγωμένα εδώ και τρία χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην διαδικασία της αποδέσμευσης των ευρωπαϊκών πόρων 10 δισ. ευρώ που παραμένουν παγωμένα λόγω της ανησυχίας των Βρυξελλών για την ενδημική διαφθορά στην Ουγγαρία.

Τον Μάιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προαναγγείλει την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συνάντησή της με τον νέο πρωθυπουργό Πίτερ Μαγιάρ ο οποίος έχει δεσμευθεί ότι θα καταπολεμήσει την διαφθορά.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ουγγρικής οικονομίας και παραμένουν παγωμένα εδώ και τρία χρόνια.

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tags:
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