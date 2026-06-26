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Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 3 Ιουλίου

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Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 3 Ιουλίου
Ευρώ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους.

Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.
  • Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021.
  • Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026
  • Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ
Πληρωμές
Υπουργείο Εργασίας
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