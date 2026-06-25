«Φρέναρε» ο ρυθμός ανόδου των αμοιβών το 2025 - Τι αυξήσεις προβλέπονται για το 2026

Το α΄ τρίμηνο του 2026 συνεχίστηκε η επιβράδυνση των ετήσιων ρυθμών αύξησης τόσο των συνολικών αμοιβών (σε 4,5% από 7% το α΄ τρίμηνο του 2025) όσο και των αμοιβών ανά μισθωτό (3,3% έναντι 4,2%).

«Φρένο» πάτησε το 2025 ο ρυθμός ανόδου των αμοιβών των μισθωτών, παρότι οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για το τρέχον έτος κάνουν λόγο για αύξηση των ονομαστικών αμοιβών πέριξ του 4% ετησίως, κυρίως ως αποτέλεσμα της στενότητας στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης Έκθεσης της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική, το 2025 επιβραδύνθηκε η αύξηση τόσο των συνολικών αμοιβών (6,6% έναντι 7,3% το 2024) όσο και των αμοιβών ανά μισθωτό σε ονομαστικούς όρους (3,5% έναντι 5,8% το 2024). Λόγω και του ουσιαστικά σταθερού ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας, καταγράφηκε αξιόλογη επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Εξάλλου, σημαντική αύξηση εμφάνισαν οι δαπάνες του επιχειρηματικού τομέα για αμοιβές (αντανακλώντας και την άνοδο της απασχόλησης), ενώ συγκρατημένη ήταν η αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για μισθούς της γενικής κυβέρνησης.

Σε ότι αφορά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα εποχικώς διορθωμένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2026 συνεχίστηκε η επιβράδυνση των ετήσιων ρυθμών αύξησης τόσο των συνολικών αμοιβών (σε 4,5% από 7% το α΄ τρίμηνο του 2025) όσο και των αμοιβών ανά μισθωτό (3,3% έναντι 4,2%).

Ταυτόχρονα, υποχώρησε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (σε 1,7% από 2,4%), αντανακλώντας σχεδόν αποκλειστικά την επιβράδυνση των μέσων αμοιβών, καθώς ο ρυθμός ανόδου της παραγωγικότητας υποχώρησε οριακά (1,5% έναντι 1,8%).

Αξίζει να σημειωθεί πως, το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 στον επιχειρηματικό τομέα υπογράφηκαν 86 νέες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες αφορούν 65.400 μισθωτούς. Από αυτές, 32 συμβάσεις προβλέπουν αυξήσεις μισθών, ενώ οι υπόλοιπες δεν περιλαμβάνουν μισθολογικές ρυθμίσεις. Ακόμη, τον Μάρτιο του 2026 υπογράφηκαν τρεις συλλογικές συμβάσεις που αφορούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων και προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις.

Στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, οι ταμειακές δαπάνες για αμοιβές προσωπικού αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2,1% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.



Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2025

O μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης το 2025 διαμορφώθηκε στα 1.205 ευρώ σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ, απέχοντας κάτι λιγότερο από 300 ευρώ από τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ το 2027.

Στο διάστημα του ενός έτους που μεσολαβεί θα πρέπει οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα να ξεπεράσουν κατά πολύ τα επίπεδα του πληθωρισμού, προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος, αφού ακόμη και η αύξηση του μέσου μισθού δεν φαίνεται να διαχέεται και στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια.

Βέβαια ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης φτάνει στα 1.379 ευρώ, στη μερική απασχόληση ανέρχεται σε 586 ευρώ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος στο σύνολο των μισθωτών (πλήρους και μερικής απασχόλησης) να διαμορφώνεται στα 1.205 ευρώ.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζόμενους ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα και ανήλθε στα 1.474,04 ευρώ το μήνα. Για τους άντρες έφτασε στα 1.563,93 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες στα 1.363,79 ευρώ, δηλαδή 200 ευρώ χαμηλότερα.

Στις μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζόμενους, ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.031,24 ευρώ. Για τους άντρες οι μέσες αποδοχές ανήλθαν σε 1.072,32 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες μόλις στα 984,60 ευρώ.