Επιδόματα… υπό παρακολούθηση: Ψηφιακός φάκελος με όλες τις παροχές ανά ΑΦΜ

Πιλοτικά από την επόμενη εβδομάδα το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Το Δημόσιο θα «βλέπει» όλα τα επιδόματα, τις ενισχύσεις και τα οικονομικά στοιχεία κάθε δικαιούχου.

Σε πλήρη χαρτογράφηση όλων των επιδομάτων και κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης προχωρά το Δημόσιο μέσω του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλοτική λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας το κράτος θα αποκτήσει για πρώτη φορά συνολική εικόνα των παροχών που καταβάλλονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο ανά ΑΦΜ, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν πλήρη «ψηφιακό φάκελο» για κάθε δικαιούχο.

Η πιλοτική εφαρμογή του Μητρώου θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και στόχος είναι να καταγράφονται όλα τα επιδόματα και οι ενισχύσεις που χορηγούνται από φορείς του Δημοσίου. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να γνωρίζουν ποιος λαμβάνει παροχή, από ποιον φορέα, για ποιο χρονικό διάστημα και ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται.

Με την κοινή υπουργική απόφαση των Νίκου Παπαθανάση, Θάνου Πετραλιά, Δημήτρη Παπαστεργίου και Γιώργου Πιτσιλή καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του νέου συστήματος, το οποίο αποσκοπεί:

Στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης από παροχές και ενισχύσεις,

Στην υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών με πλήρη στοιχεία για τις παροχές που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο,

Στον εντοπισμό περιπτώσεων σώρευσης επιδομάτων και ενισχύσεων.

Στο Μητρώο θα ενταχθούν όλες οι κοινωνικές παροχές, τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος. Από το επίδομα παιδιού και το στεγαστικό επίδομα έως το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας, κάθε ενίσχυση θα καταγράφεται ηλεκτρονικά στο προφίλ του δικαιούχου.

Παράλληλα, στο σύστημα θα περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κρατική παροχή, ακόμη και όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την πλατφόρμα για κάθε νέα παροχή ή ενίσχυση που θεσπίζεται.

Για κάθε ΑΦΜ θα τηρείται πλήρες αρχείο στοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων και τόπο κατοικίας, αλλά και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Στον «ψηφιακό φάκελο» θα αποτυπώνονται το ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον, θα καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά των παροχών που εγκρίνονται, καταβάλλονται ή ανακτώνται, οι περίοδοι αναφοράς, οι ημερομηνίες πληρωμής, αλλά και κάθε μεταβολή που αφορά την έναρξη ή τη λήξη μιας ενίσχυσης.

Διαλειτουργικότητα

Το Μητρώο διαλειτουργεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με:

Το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών Το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ Τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος της ΑΑΔΕ Τις Δηλώσεις Ακινήτων/ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ, Το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ και λοιπά μητρώα της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, ιδίως για την άντληση πληροφοριών σχετικά τον αριθμό τέκνων, υπό την έννοια του έμμεσου μέλους Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕπ) Τα Μητρώα ή Πληροφοριακά Συστήματα των παροχών και ενισχύσεων που εντάσσονται στο Μητρώο, Το Πληροφοριακό Σύστημα εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξουσιοδότηση χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης που συνδέονται στην πλατφόρμα με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης».

Απογραφή

Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Το επίδομα παιδιού

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα αναδοχής

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Το επίδομα στέγασης

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

Οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»

Οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία

Η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

Μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων

Το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας

Προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα του Μητρώου τηρούνται για κάθε φυσικό πρόσωπο για διάστημα 15 ετών. Μετά θα διαγράφονται με ευθύνη της ΑΑΔΕ.