Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Το σύστημα καταγγελιών και πληροφοριών επεκτείνεται για τις δύσκολες υποθέσεις της ομάδας «ΔΕΟΣ». Τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι από τη νέα ελεγκτική υπηρεσία.

Στην αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα πληροφορίες, προχωρά η ΑΑΔΕ ενσωματώνοντας ειδική «γραμμή» για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεγκτική μονάδα ΔΕΟΣ. Το νέο σύστημα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του έτους, θα λειτουργεί ως μηχανισμός συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών. Κάθε καταγγελία θα περνά από διαδικασία ελέγχου, φιλτραρίσματος και βαθμολόγησης, ώστε να αξιολογείται η αξιοπιστία και η σοβαρότητά της πριν οδηγηθεί σε περαιτέρω διερεύνηση.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται θα διασταυρώνονται με στοιχεία από τραπεζικά δεδομένα, τελωνειακές βάσεις, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα αλλά και δεδομένα από άλλες ελληνικές και διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις που θα εμφανίζουν υψηλό δείκτη επικινδυνότητας θα προωθούνται άμεσα για έλεγχο.

Η ομάδα ΔΕΟΣ

Κεντρικό ρόλο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία το 2026 προγραμματίζει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους και επιχειρήσεις. Στο επιχειρησιακό της οπλοστάσιο περιλαμβάνονται τρία αντιλαθρεμπορικά σκάφη, έξι drones, υποβρύχιο drone, φορητές κάμερες, οχήματα κάθε τύπου, σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας αλλά και εξοπλισμός ασφαλείας για τις επιχειρήσεις πεδίου.

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ θα κινούνται σε πολλαπλά μέτωπα. Από ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έως επιχειρήσεις δίωξης λαθρεμπορίου στη θάλασσα, έρευνες για διακίνηση καυσίμων και καπνικών προϊόντων, αλλά και υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διαφθοράς και παράνομων χρηματοδοτήσεων.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, περιλαμβάνονται 4.500 ειδικοί έλεγχοι από τη ΔΕΟΣ για οικονομικό έγκλημα, δασμοδιαφυγή και λαθρεμπόριο, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων, παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Παράλληλα, προγραμματίζονται 18.000 προληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κυρίως σε περιοχές και κλάδους υψηλής φορολογικής παραβατικότητας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. Σημαντικό βάρος πέφτει και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος. Οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου αναλαμβάνουν 14.500 επιχειρήσεις δίωξης που αφορούν καύσιμα, καπνικά, αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, παραποιημένα προϊόντα και παράνομες διακινήσεις αγαθών.

Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 400 ελέγχους στη θάλασσα, εκ των οποίων οι 60 με τη χρήση αντιλαθρεμπορικών σκαφών, με βασικό στόχο το λαθρεμπόριο καυσίμων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν 18 επιχειρήσεις με υποβρύχιο drone (ROV) για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων. Την ίδια ώρα, η ΔΕΟΣ σχεδιάζει 160 επιχειρήσεις με drones τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ενισχύοντας την παρακολούθηση ύποπτων κινήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το επιχειρησιακό πλάνο συμπληρώνεται από 10.000 ελέγχους με σκύλους ανιχνευτές, 900 ελέγχους με φασματόμετρα κινητικότητας ιόντων και κοινές επιχειρήσεις με άλλες διωκτικές αρχές για την αντιμετώπιση της νοθείας αλκοολούχων ποτών, του λαθρεμπορίου καυσίμων και της διακίνησης επικίνδυνων χημικών ουσιών.

41.354 καταγγελίες το 2025

Το 2025, οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.354. Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών» στην πύλη myaade.gov.gr υποβλήθηκαν 16.970 αναφορές που αφορούσαν φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία και καταγγελίες για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. Παράλληλα, άλλες 24.384 καταγγελίες υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής appodixi και σχετίζονταν με αποδείξεις που δεν πληρούσαν τους νόμιμους όρους έκδοσης.