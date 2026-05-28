Premia Properties: Έρχονται νέες επενδύσεις - εξαγορές έως 300 εκατ. στον ξενοδοχειακό τομέα

Η εισηγμένη σχεδιάζει νέες εξαγορές τουριστικών ακινήτων, αξίας 250 εκατ. έως 300 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχύσει τη νεοϊδρυθείσα θυγατρική της, Premia HotelInvest. Η «μεταγραφή» στελέχους και το portfolio του 1 δισ. Τι αναφέρθηκε στην Γ.Σ. της ΑΕΕΑΠ

Νέες σημαντικές κινήσεις στον τομέα της φιλοξενίας έχει «στα σκαριά» η Premia Properties. Η εισηγμένη σχεδιάζει νέες εξαγορές τουριστικών ακινήτων, αξίας 250 εκατ. έως 300 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχύσει τη νεοϊδρυθείσα θυγατρική της, Premia HotelInvest, διευρύνοντας έτσι περαιτέρω την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Τα νέα deals αφορούν σε ξενοδοχεία κατηγορίας 4 αστέρων, στα οποία η ΑΕΕΑΠ σχεδιάζει να έχει ενεργότερη συμμετοχή και στη διαχείριση, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τρίτους.

Την ίδια ώρα, «τρέχει» και άλλες επενδύσεις, σε ξενοδοχεία, φοιτητικές εστίες και μικρότερα ακίνητα, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο επενδυτικό portfolio, η αξία η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εισηγμένης θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ εντός του έτους, όπως εκτίμησε χτες, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ, κ. Κώστας Μαρκάζος.

Μάλιστα, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου επενδυτή στην ξενοδοχειακή θυγατρική με την Premia, πάντως, να διατηρεί μετοχική πλειοψηφία σε αυτήν. Όπως σημείωσε η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, τα έως τώρα αποκτημένα ξενοδοχεία δεν θα ενταχθούν στη νέα θυγατρική καθώς λειτουργούν με διαφορετικό μοντέλο κυρίως ως προς διαχείρισή τους η οποία γίνεται από την σκανδιναβική NLTG (North Leisure Travel Group).

Όπως, επίσης, σημείωσε ο κ. Μαρκάζος, επικεφαλής της «ξενοδοχειακής θυγατρικής» Premia HotelInvest, στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, αναλαμβάνει η Ναταλία Στράφτη, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην αγορά του real estate και σε θέσεις ευθύνης σε Eurobank Properties, Grivalia Properties και Grivalia Hospitality, έχοντας συμμετάσχει στην ίδρυση της Grivalia Management Company.

Για το 2026 εκτιμάται ότι τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 42 εκατ. και 43 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) μεταξύ 29 εκατ. και 30 εκατ. ευρώ. Να αναφέρουμε ότι η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως εκ νέου αναφέρθηκε, το 2025 για την Premia αποτέλεσε χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, με την εταιρεία να προχωρά σε 15 νέες επενδύσεις συνολικής αξίας 144 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα τους αφορούσε τον ξενοδοχειακό κλάδο, με επενδύσεις 95,8 εκατ., εκ των οποίων 64,7 εκατ. διατέθηκαν για την εξαγορά ξενοδοχείου στην Ισπανία (Gran Canaria), την πρώτη επένδυση της ΑΕΕΑΠ εκτός Ελλάδας.

Στις επενδύσεις ύψους 150 εκατ. που υλοποιεί η ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων Gaia Palace και Gaia Royal στο Μαστιχάρι της Κω, συνολικής δυναμικότητας 466 δωματίων, επένδυση συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ (αγορά και ανακαίνιση). Η ολοκλήρωση της ανακαίνισής τους τοποθετείται εντός του 2027.

Βάσει των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2026, η Premia Properties διαθέτει 74 ακίνητα, με τη συνολική αξία των επενδύσεων της στα 706,5 εκατ. ευρώ, τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) στο 7,1% και με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) τα 10 έτη.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα προχώρησε στην έκδοση retail bond, 7ετούς διάρκειας, ύψους 150 εκατ., ενώ τον Ιούλιο πέρυσι η ΑΕΕΑΠ είχε πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ.