Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 Μαΐου έως 22

Συνολικά θα καταβληθούν 64.850.000 ευρώ σε 81.800 δικαιούχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, κατά την περίοδο 18 Μαΐου έως 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 64.850.000 ευρώ σε 81.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Υπουργείο Εργασίας
ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ
