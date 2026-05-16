Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη-2 νεκροί και 3 τραυματίες

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη-2 νεκροί και 3 τραυματίες
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την W 109η οδό.

Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

