ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη στη Βιρτζίνια

ο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά της απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια να ακυρώσει τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Οι αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες προωθούσαν οι Δημοκρατικοί, θα τους επέτρεπαν σχεδόν σίγουρα να αυξήσουν από τους 6 στους 10 (σε σύνολο 11) τους βουλευτές που εκλέγουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να αποσπάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη στη Βιρτζίνια εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 21 Απριλίου. Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας τον ακύρωσε την προηγούμενη Παρασκευή, για διαδικαστικούς λόγους, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι επιταγές του Συντάγματος και κατά συνέπεια το δημοψήφισμα θεωρείται «ως μη γενόμενο».

