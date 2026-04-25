Έρχεται ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε έως 72 δόσεις - «Αγκάθια» το υψηλό επιτόκιο και η συμμόρφωση

Σε εφαρμογή τίθεται από τον Ιούνιο η ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις, από 24 που ίσχυε μέχρι σήμερα, δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να ρυθμίσουν το χρέος τους με τους υφιστάμενους όρους. Η ρύθμιση δεν προβλέπει «κούρεμα» και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής.

Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31/10/2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, δηλαδή τη μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει δημιουργηθεί έως εκείνη την περίοδο. Η ρύθμιση ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου χωρίς έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, αλλά και χωρίς δυνατότητα διαγραφής χρέους.

Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και εκδίδεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ωστόσο, η ρύθμιση απαιτεί συνέπεια καθώς καθυστέρηση ακόμη και μίας δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 15%.

Μοναδική προϋπόθεση για τη ισχύ της ρύθμισης είναι η αποπληρωμή ή ο διακανονισμός τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, γεγονός που συνιστά και το μεγαλύτερο «αγκάθι» για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν νέα χρέη λόγω έλλειψης ρευστότητας και αδυνατούν να τα τακτοποιήσουν.

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες ζητούν περισσότερες δόσεις (έως και 120), καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν φαύλο κύκλο χρεών και έχουν συσσωρεύσει υψηλές οφειλές που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν.

Ισχυρό φίλτρο αποκλεισμού μη μισθωτών με χρέη που θα μπορούσαν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση συνιστά το επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84% και θεωρείται υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα των περισσότερων. Παράλληλα, δεν προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος της συνολικής οφειλής.

Μέχρι 30.000 ευρώ το 87% των χρεών

Στο τέλος του 2025, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 51,31 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 633 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριος 2025), ενώ σε ετήσια βάση, η άνοδος του χρέους έφθασε στα 2,03 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά του ΚΕΑΟ επιβεβαιώνουν το γεγονός πως η αδυναμία των μη μισθωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η εκρηκτική άνοδος των χρεών μέχρι 30.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο 87,31% των οφειλετών. Eπτά στους δέκα (69%) έχουν χρέη μέχρι 15.000 ευρώ, που όμως δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Ακόμα και η ένταξη στην τρέχουσα ρύθμιση των 24 δόσεων με καταβολή των μηνιαίων δόσεων μοιάζει δύσκολη (ακόμη και απαγορευτική) για μεγάλο μέρος των οφειλετών, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε καν στις τρέχουσες οφειλές

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με τη διαρκή επιβάρυνση των επαγγελματιών και αγροτών από τις αυξήσεις εισφορών, όσο και με τον μηχανισμό προσαυξήσεων που λειτουργεί σωρευτικά εδώ και χρόνια. Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι στην αύξηση του χρέους του τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025, ύψους των 633 εκατ. ευρώ, τα 447,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετα τέλη.