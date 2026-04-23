Χρέη σε Εφορία - ΕΦΚΑ: Νέα ρύθμιση 72 δόσεων ή εξωδικαστικός μηχανισμός - Τι συμφέρει

Τα «κλειδιά», τα πλεονεκτήματα και τα "αδύναμα" σημεία των δυο ρυθμίσεων για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι σε παλαιές οφειλές.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ να έχουν ξεπεράσει τα 165 δισ. ευρώ και την πλειονότητα των οφειλετών να χρωστούν ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ η κυβέρνηση δίνει δεύτερη ευκαιρία για τακτοποίηση των οφειλών. Από τον Ιούνιο ενεργοποιείται μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 ενώ την ίδια ώρα το «δίχτυ» προστασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού απλώνεται για να καλύψει μικρότερες οφειλές ξεκινώντας από 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τη «δεξαμενή» των δικαιούχων.

Τα μυστικά των δυο ρυθμίσεων

1. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιά χρέη

Αποτελεί άμεση «ανάσα» για όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει περίπου 1,3 εκατ. οφειλέτες. Η διαδικασία ενεργοποιείται τον Ιούνιο, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και βασική προϋπόθεση την τακτοποίηση των τρεχουσών υποχρεώσεων μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αποτελεί μια πιο απλή και άμεση λύση, χωρίς έλεγχο περιουσιακής κατάστασης, αλλά και χωρίς δυνατότητα διαγραφής χρέους.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ, ενώ δίνεται δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν εντάξει τις οφειλές σε ρύθμιση αλλά στην πορεία την έχασαν. Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και εκδίδεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ωστόσο, η ρύθμιση απαιτεί συνέπεια καθώς καθυστέρηση ακόμη και μίας δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 15%.

«Ξεμπλοκάρισμα» τραπεζικού λογαριασμού

Η ρύθμιση «κουμπώνει» με την εφάπαξ δυνατότητα που αποκτούν οι οφειλέτες να «ξεμπλοκάρουν» τους δεσμευμένους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ανακτώντας οικονομική ρευστότητα. Η άρση της κατάσχεσης ενεργοποιείται με την άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό του χρέους θα ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

2. Εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποκτά ευρύτερη εμβέλεια. Για πρώτη φορά εντάσσονται και μικροοφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ, διευρύνοντας τη δεξαμενή των δικαιούχων κατά περίπου 300.000. Το επιτόκιο είναι χαμηλότερο της ρύθμισης των 72 δόσεων καθώς παραμένει «κλειδωμένο» στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει ακόμη και «κούρεμα» βασικής οφειλής, τόκων και προσαυξήσεων.

Ωστόσο η διαδικασία είναι πιο σύνθετη και απαιτητική. Ο οφειλέτης καλείται να άρει το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική του κατάσταση. Σε αντάλλαγμα, μπορεί να εξασφαλίσει έως και 240 δόσεις, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα διαγραφής προσαυξήσεων και τόκων έως και 100%, αλλά και μερικής διαγραφής βασικής οφειλής που μπορεί να φτάσει έως και το 28%, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.