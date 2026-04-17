Στόχος τα «μαύρα» ενοίκια. Μπλόκο στη φοροδιαφυγή με τεχνητή νοημοσύνη και διασταυρώσεις.

«Μπαράζ 194.000 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και διασταυρώσεων εξαπολύει φέτος η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία, την τεχνητή νοημοσύνη και τους ελεγκτές της νέας μονάδας «ΔΕΟΣ».»

Συνολικά, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει τουλάχιστον 53.900 ελέγχους από τις φορολογικές υπηρεσίες, 100.800 από τις τελωνειακές αρχές και 39.300 ελέγχους και έρευνες από τη νέα Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Η ΑΑΔΕ επενδύει σε «έξυπνα» εργαλεία, όπως τεχνητή νοημοσύνη και προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης δεδομένων, επιδιώκοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι αφενός η ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και αφετέρου η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, δρομολογούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, με την αναβάθμιση του κέντρου εξυπηρέτησης my1521, την εισαγωγή ψηφιακού βοηθού και την επέκταση των καναλιών επικοινωνίας.

Φορολογική συμμόρφωση

Σε επίπεδο στόχων, η ΑΑΔΕ θέτει ψηλά τον πήχη για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων, με ποσοστό υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ άνω του 98%, εμπρόθεσμες πληρωμές τουλάχιστον στο 85% για βασικούς φόρους και ενίσχυση των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα, προγραμματίζονται τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.

Σημαντικό βάρος δίνεται και στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων μέσω εντατικοποίησης των ελέγχων σε καύσιμα, αλκοολούχα προϊόντα και λοιπά αγαθά υψηλού κινδύνου, ενώ ενισχύονται οι επιθεωρήσεις σε τομείς όπως τα χημικά προϊόντα και τα καύσιμα πλοίων.

Επιστροφές φόρων

Την ίδια ώρα, προβλέπονται επιστροφές φόρων ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ, καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών σε τελωνεία και διοικητικές προσφυγές, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλασσομένων.

Αγροτικές ενισχύσεις

Μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να διασφαλίσει μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά:

-Η ολοκλήρωση πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2026.

-Ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026.

-Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών. -Ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου.

-Πραγματοποίηση ελέγχων στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος.

-Διενέργεια του συνόλου των προβλεπόμενων ελέγχων του δείγματος έτους 2025.