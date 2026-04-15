Κοινωνικός τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους από 1η Μαΐου, νέα κριτήρια για τα vouchers

Στις αρχές Μαΐου, αντί για τον Ιούνιο, ξεκινά το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, με στόχο να επεκταθεί η περίμετρος αξιοποίησης των vouchers και κατά τη διάρκεια της άνοιξης που οι τιμές είναι πιο προσιτές. Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα:

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης)

Ταχύτερη έναρξη του προγράμματος από την 1η Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιείται και η ανοιξιάτικη περίοδος με χαμηλότερο κόστος.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers) και είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Αυξημένη επιδότηση

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για περιοχές που έχουν πληγεί ή χρειάζονται στήριξη:

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για Αύγουστο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: