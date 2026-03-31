Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Φεβρουάριο - Στα 1.331 ευρώ οι συντάξεις του Δημοσίου

Νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων δημιουργούν οι χαμηλοί μισθοί της δεκαετούς μνημονιακής περιόδου και ο θεσμός της ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τις αποδοχές του συνόλου του εργασιακού βίου, που θέσπισε ο νόμος Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία Φεβρουαρίου από το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», η μέση σύνταξη γήρατος διαμορφώθηκε στα 866 ευρώ, η μέση επικουρική στα 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 114 ευρώ.

Έξι στις 10 κύριες συντάξεις βρίσκεται στο εύρος των 500 έως 1.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 42,69% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, η δραστική μείωση των συντάξιμων ποσών θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια λόγω της ωρίμανσης του ν. Κατρούγκαλου, καθώς:

ο μέσος όρος ειδικά των νέων κύριων συντάξεων που προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, θα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 700-800 ευρώ. Τον Φεβρουάριο η μέση σύνταξη του πρ. ΙΚΑ ανήλθε στα 780,59 ευρώ.

όσοι αμείβονται με τον βασικό μισθό, ή εργάζονται part time ή με ευέλικτες μορφές εργασίας και άρα λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς, θα δουν μελλοντικά τις συντάξεις τους να «προσγειώνονται» σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα

περιορισμένες θα είναι οι μελλοντικές συντάξεις και των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, αφού 9 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση πληρώνοντας το ελάχιστο ασφάλιστρο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μελλοντικές τους συντάξεις.

Οι μόνοι που βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που για τον Φεβρουάριο εμφανίζουν μέση σύνταξη 1.331,81 ευρώ, που απέχει κατά 551 ευρώ από την σύνταξη των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Ο βασικότερος λόγος που «συντηρεί» το συνταξιοδοτικό «χάσμα» ανάμεσα στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι το γεγονός ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι κατά κανόνα υψηλότεροι από τις αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι τελικές αποδοχές τους είναι ίδιες, δεν πρόκειται να λάβουν την ίδια σύνταξη γιατί στο Δημόσιο υπάρχουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις που αυξάνουν αυτόματα τις αποδοχές των υπαλλήλων ανά διετία, ακόμη και αν δεν δοθούν αυξήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς η ανταποδοτική σύνταξη (που βασίζεται στους μισθούς) βγαίνει υψηλότερη. Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα τοn ρόλο των ωριμάνσεων τον είχαν οι τριετίες που «πάγωσαν» από το 2012 ως το 2024, καταδικάζοντας σε συμπίεση τα συντάξιμα ποσά των ασφαλισμένων του.

Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου