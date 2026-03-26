Στα 2,297 δισ. ο φόρος, πάνω από τα μισά πληρώνει η Αττική. Σχεδόν 385 εκατ. ευρώ οι εκπτώσεις, 990.000 ιδιοκτήτες απαλλάσσονται πλήρως.

Παρά τις μειώσεις και τις φοροαπαλλαγές τις οποίες εξήγγειλε και εφάρμοσε από εφέτος η κυβέρνηση, ο συνολικός «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ... δεν μειώνεται.

Ενώ στις 31 Μαρτίου λήγει η διορία πληρωμής της 1ης δόσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2026, τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε φέτος η ΑΑΔΕ δείχνουν ότι συνολικά 6.171.359 ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν φόρο 2,297 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα - Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου

Τι έδειχναν τα περσινά στοιχεία; Πριν τις μειώσεις, το 2025 δηλαδή, ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν 6.164.976 ιδιοκτήτες και ο συνολικός λογαριασμός είχε ανέλθει στα 2,303 δισ. ευρώ.

Παρά δηλαδή τις μειώσεις, απαλλαγές και εξαιρέσεις που ανακοίνωσε για φέτος η κυβέρνηση, ο αριθμός των υπόχρεων αυξήθηκε κατά περίπου 6.500, ενώ το ποσό βεβαίωσης φόρου μειώθηκε ανεπαίσθητα κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ -ή μόλις 2,5%.

Τι άλλαξε από πέρυσι στις πληρωμές ΕΝΦΙΑ;

Ο μέσος φόρος ανέρχεται πλέον σε 372,2 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 373,4 ευρώ: τελική μείωση στο μέσο εκκαθαριστικό 1,2 ευρώ ή μόλις 0,32%.

Αυτή όμως είναι η μία όψη του νομίσματος.

Η άλλη όψη (και η εξήγηση των επίμονα υψηλών εσόδων για το κράτος) είναι ότι αυξήθηκε η αξία της ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα, κατά σχεδόν 4,6 δισ. ευρώ από πέρυσι μέχρι εφέτος: από 777,9 δισ. ευρώ το 2025, ανήλθε σε 785,2 δισ. ευρώ από την 1.1.2026.

Πώς αυξήθηκε όμως η αξία της ακίνητης περιουσίας, παρότι δεν άλλαξαν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων; Προφανώς, μέσα στο 2025 προστέθηκαν νέα κτίρια, τα οποία φορολογήθηκαν μαζί με όλα τα παλιά. Τα νέα αύξησαν την φορολογητέα ύλη και, παρότι για τα παλαιά ο ΕΝΦΙΑ δεν αυξήθηκε (αντιθέτως σε χιλιάδες περιπτώσεις μειώθηκε ή μηδενίστηκε), τα καινούργια και όσοι τα αγόρασαν πέρυσι ήρθαν να προσθέσουν έσοδα για το κράτος.

Τι άλλο κρύβεται ίσως;

Κατόπιν της έκδοσης των εκκαθαριστικών στα οποία αφορούν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε εξαίρεση χιλιάδων ιδιοκτητών σε περιοχές που είχαν πληγεί από θεομηνίες. Με ανακοίνωση του το υπουργείο κάλεσε τους ιδιοκτήτες αυτούς να αγνοήσουν το εκκαθαριστικό που έλαβαν και να μη πληρώσουν ΕΝΦΙΑ.

Καθώς όμως τα εκκαθαριστικά δεν έχουν ακόμα ακυρωθεί μαζικά από την ΑΑΔΕ, στα στοιχεία καταγράφουν ακόμα «προς πληρωμή». Η διαγραφή τους πάντως δεν αναμένεται να αλλάξει τη «μεγάλη εικόνα» για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, αλλά κυρίως την γεωγραφική κατανομή μόνο –όπως αναλύεται παρακάτω- για περιοχές όπου φυσικές καταστροφές σάρωσαν περιουσίες και θα ήταν παράλογο να οφείλεται για αυτήν ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι πληρώνουν – ποιοι γλιτώνουν

Από τον συνολικό ΕΝΦΙΑ (2,297 δισ. ευρώ), τα 3/4 τον επωμίζονται τα νοικοκυριά : τα φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν 1,711 δισ. ενώ τα νομικά (εταιρίες) μόνο τα 585,7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά απαλλάχτηκαν πλήρως και δεν πληρώνουν φέτος καθόλου ΕΝΦΙΑ –και το 2027 θα προστεθούν και μισό εκατομμύριο ακόμη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2026:

εκδόθηκαν συνολικά 7.155.186 εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

7.067.937 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα και 87.249 νομικά πρόσωπα

χρεωστικό εκκαθαριστικό έλαβαν 6.171.359 φορολογούμενοι, ενώ αντιθέτως

983.827 ιδιοκτήτες μηδένισαν τον φόρο τους χάρη σε απαλλαγές και εκπτώσεις.

Οι συνολικές εκπτώσεις για το 2026 αγγίζουν τα 385 εκατ. ευρώ, και αναλύονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟ Βάσει συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας (ΦΠ) 354 εκατ. ευρώ Εισοδηματικά/κοινωνικά κριτήρια (άρθρο 13) 30,2 εκατ. ευρώ Ασφαλισμένες κατοικίες (428.147 ιδιοκτήτες) 26,1 εκατ. ευρώ Κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς (579.224 ιδιοκτήτες) 47,5 εκατ. ευρώ

Η τελευταία ειδικά κατηγορία (579.224 ιδιοκτήτες με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς) μπορεί τελικά να αυξηθεί , καθώς πολλοί δεν είχαν συμπληρώσει ενδείξεις στο Ε9 (αριθμό παροχής ρεύματος πχ) για να ταυτοποιηθούν ως δικαιούχοι έκπτωσης 50%. Σε κάθε περίπτωση, για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι το 2027 καταργεί πλήρως τον ΕΝΦΙΑ, οπότε θα προστεθούν στους 983.827 που απηλλάγησαν πλήρως και εφέτος.

Ασφάλιση κατοικιών: φρένο στην αύξηση

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν και μία «κόπωση» στον αριθμό αύξησης των ιδιοκτητών που επιλέγουν να ασφαλίσουν την κατοικία τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα) για να αποκτήσουν έκπτωση 10%–20% στον ΕΝΦΙΑ.

Αν και το κίνητρο αυξήθηκε, ο ρυθμός νέων ασφαλίσεων έπεσε: σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι ασφαλισμένοι ανέρχονται πλέον σε 428.147, δηλαδή ήταν 19% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση είναι σημαντική, αλλά αισθητά μικρότερη από το άλμα 67% που καταγράφηκε το 2025, παρότι η έκπτωση ήταν μικρότερη (maximum 10%) και ενώ πολλοί δεν αντέδρασαν έγκαιρα και σωστά προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι (πχ άργησαν, ή είχαν ασφάλιση για το τρίπτυχο «φωτιά – σεισμό – πλημμύρα» ή δεν κάλυπταν το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος κλπ).

Έτσι, το 2026 η αντίστοιχη έκπτωση ΕΝΦΙΑ αυξήθηκε από πέρυσι κατά μόλις 5 εκατ. ευρώ και ανήλθε συνολικά στα 26,1 εκατ. ευρώ.

Η «Γεωγραφία» του ΕΝΦΙΑ: 550 ευρώ μέσος φόρος στην Αττική

Η Αττική αναδεικνύεται η «πλουσιότερη» περιφέρεια της χώρας και στην αξία ακίνητη περιουσίας: 2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας 412,6 δισ. ευρώ. Εξ αυτών οι 2.238.386 έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό συνολικού ύψους 1,231 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια η Αττική πληρώνει το 53,6% του ΕΝΦΙΑ της χώρας συνολικά. Ο μέσος φόρος Αττικής διαμορφώνεται στα 549,7 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση η Κεντρική Μακεδονία με 1.238.673 ιδιοκτήτες, συνολική αξία ακινήτων 102,7 δισ. ευρώ και βεβαιωμένο ΕΝΦΙΑ 295,7 εκατ. ευρώ. Από αυτούς, 1.066.177 έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό, με μέσο φόρο 277,3 ευρώ.

Η Δυτική Μακεδονία έχει τη μικρότερη συνολική περιουσία: 185.365 ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας 10,35 δισ. ευρώ και βεβαιωμένο ΕΝΦΙΑ 33 εκατ. ευρώ (μέσος φόρος: 207,9 ευρώ).

Από την άλλη, για παράδειγμα, στη Δυτική Ελλάδα η αξία ακινήτων αυξήθηκε μεν (από 29,15 σε 29,29 δισ. ευρώ) αλλά ο φόρος μειώθηκε από 84,9 σε 82,3 εκατ. Και στην Ήπειρο, ενώ οι αξίες ανέβηκαν 0,5%, ο φόρος φέτος κατεβαίνει από 44,4 εκατ. σε 42,7 εκατ. ευρώ.

Οι νομοί με τον χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ

Στους 10 νομούς με το μικρότερο συνολικά βεβαιωμένο ΕΝΦΙΑ βρίσκονται: