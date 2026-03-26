Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η φετινή αύξηση θα είναι «συνετή» πέριξ των 50 ευρώ, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 930 ευρώ (μεικτά) την 1η Απριλίου.

Με το βλέμμα στραμμένο στον κατώτατο μισθό του 2027, που θα υπερβεί την αρχική κυβερνητική δέσμευση και αναμένεται να ανέλθει στα 1.000 ευρώ το 2027, ανακοινώνεται σήμερα το μεσημέρι η νέα αύξηση των βασικών αποδοχών των μισθωτών για το 2026. Τη σχετική εισήγηση προς τον πρωθυπουργό θα κάνουν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σταθμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, αλλά και τις αντοχές των επιχειρήσεων.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική εισήγηση, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η φετινή αύξηση θα είναι «συνετή» πέριξ των 40-50 ευρώ, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 920-930 ευρώ (μεικτά) την 1η Απριλίου. Ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκεί στην ελληνική (όπως και στη διεθνή) οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας πιο μεγάλης αύξησης, ως αντιστάθμισμα στις ανατιμήσεις που εμφανίζονται ήδη στην αγορά τροφίμων και ενέργειας.

Με μια αύξηση των 50 ευρώ, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ και θα υπολείπεται κατά 20 ευρώ από τον στόχο για κατώτατο μισθό 950 ευρώ που έχει θέσει η κυβέρνηση για την άνοιξη του 2027. Συνεπώς είναι βέβαιο πως σε μια εκλογική χρονιά όπως είναι η επόμενη, ο πήχης του κατώτατου μισθού θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω πλησίον των 1.000 ευρώ, όπως συζητείται ήδη από κυβερνητικά στελέχη.

Επιδόματα

Η αύξηση του βασικού μισθού έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά σημαντικών επιδομάτων, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα γάμου, το επίδομα μητρότητας, τις τριετίες για τους παλαιότερους εργαζόμενους, το εποχικό επίδομα και το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία.

Με μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ το επίδομα ανεργίας θα αναπροσαρμοστεί στα 570,78 ευρώ (540 ευρώ σήμερα), η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα γονικής άδειας θα αυξηθούν στα 930 ευρώ (καθώς ισούνται με τον κατώτατο μισθό), ενώ η κάθε τριετία που ισοδυναμεί με το 10% επί του βασικού μισθού θα αυξηθεί στα 93 ευρώ. Έτσι, με μια τριετία ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.023 ευρώ, με δύο τριετίες θα ανέβει στα 1.116 ευρώ και με 3 τριετίες στα 1.209 ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση θα έχει και το κατώτατο ημερομίσθιο.

Δημόσιο - Δώρο Πάσχα

Στο μεταξύ η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου.

Με τη μισθοδοσία Απριλίου δεν είναι μόνο οι 500.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι που θα δουν την αύξηση στους λογαριασμούς τους αλλά και οι 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.

Για παράδειγμα, από την 1η Απριλίου ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο (κατηγορία Υ.Ε.) για νεοδιόριστο υπάλληλο θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους μισθούς και στις υπόλοιπες κατηγορίες (Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.) σε όλα τα κλιμάκια. Έτσι ένας υπάλληλος που έχει μισθό 1.200 ευρώ θα παίρνει από 1η Απριλίου 1.250 ευρώ.

Η αύξηση δεν θα επηρεάσει μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: