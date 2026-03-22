Στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης 26 Μαρτίου θα εισηγηθεί η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, το ύψος του νέου κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Όπως ανέφερε η ίδια, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των κοινωνικών εταίρων, η φετινή αύξηση θα είναι «συνετή» καθώς «ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός, επηρεάζει τριετίες, επιδόματα, άρα συμπαρασύρει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο το 880 που θα πάει. Και επιπλέον επιφέρει αυξήσεις και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους» είπε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα κυμαίνεται κοντά στα 40-50 ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος του στα 920-930 ευρώ (μεικτά), από 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπήρχαν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 950 ευρώ από φέτος τον Απρίλιο, εν όψει και των εκλογικού 2027. Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση και οι αστάθμητες οικονομικές συνέπειες της, βάζουν στην άκρη τις όποιες σκέψεις για υψηλές παροχές.

Η επικείμενη αφορά περίπου 575.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά καταλαμβάνει και κομμάτι του δημοσίου τομέα, καθώς πλέον ο κατώτατος μισθός έχει σχεδόν εξισωθεί μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος συμπαρασύρει το ύψος περίπου 20 επιδομάτων όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και οι τριετίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Δώρο Πάσχα - Μισθολόγιο Δημοσίου

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Η αύξηση των 50 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Ένστολοι (Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

Δικαστικοί λειτουργοί και ερευνητές

Ιατροί του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί.

Συνεπώς από τα 880 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα οι υπάλληλοι που είναι στα εισαγωγικά κλιμάκια, θα φτάσουν στα 930 ευρώ από 1ης Απριλίου, μετά την αύξηση των 50 ευρώ. Όμως την ίδια αύξηση των 50 ευρώ θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι οριζόντια. Έτσι ένας υπάλληλος που έχει μισθό 1.200 ευρώ θα παίρνει από 1η Απριλίου 1.250 ευρώ.

Η αύξηση στον κατώτατο θα συμπαρασύρει αυτόματα προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα της ΔΥΠΑ μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Έτσι το τακτικό επίδομα ανεργίας που ισοδυναμεί με το 55% του κατώτατου μισθού, θα «σκαρφαλώσει» σε επίπεδα πάνω από τα 540 ευρώ που είναι σήμερα.