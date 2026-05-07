Χρυσοχοΐδης: Νέο σχέδιο για το κυκλοφοριακό και παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια

Στα ζητήματα της εγκληματικότητας στην Κρήτη, της παραβατικότητας σε οικισμούς Ρομά, του σωφρονιστικού συστήματος, του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική και της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Κρήτη, ο υπουργός έκανε λόγο για «μια βαθιά τραγική υπόθεση, η οποία αναδεικνύει παθογένειες και αντιλήψεις που διατηρούνται διαχρονικά, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων και τη βία», σημειώνοντας ότι «η απώλεια ενός παιδιού είναι το πιο οδυνηρό γεγονός για κάθε οικογένεια». Όπως είπε, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή από γονείς και κοινωνία συνολικά, απέναντι στις συμπεριφορές των ανηλίκων και των νέων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε λάβει προστατευτικά μέτρα και, όταν αυτά παραβιάστηκαν, ενημερώθηκε η εισαγγελική Αρχή, η οποία έλαβε τις σχετικές αποφάσεις.

Για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της οπλοκατοχής στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχειρησιακή ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στο νησί, με νέες υπηρεσίες και ενδυνάμωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τόνισε ακόμη ότι η Κρήτη αποτελεί έναν τόπο με ισχυρή τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική και πως «μεμονωμένα φαινόμενα βίας δεν πρέπει να αμαυρώνουν τη συνολική εικόνα του τόπου». Όπως σημείωσε, η Αστυνομία εργάζεται συστηματικά για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων και αρκετά μέλη τους έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και το περιστατικό στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόβλημα υπερπληθυσμού των φυλακών, σημειώνοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές είναι παλιές και ανεπαρκείς. Όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα κατασκευής πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δύο. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες σωφρονιστικές υποδομές σε Φιλιάτες, Ιωάννινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη, Χαλκίδα και Χαλκιδική. Επισήμανε επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο και ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχει αναδειχθεί ανάδοχος του έργου.

Για την παραβατικότητα στους οικισμούς Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι σε περιοχές όπως η Ηλεία, η Αχαΐα, το Μεσολόγγι, η Θήβα, η Αττική και η Κόρινθος, καταγράφεται βελτίωση της κατάστασης λόγω της ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας και της λειτουργίας ειδικών ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς. Σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν κατασχεθεί δεκάδες οχήματα που χρησιμοποιούνταν για ηχορύπανση, έχουν μειωθεί οι πυροβολισμοί και έχουν προφυλακιστεί άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμών και απατών.

Αναφερόμενος στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ» για το κυκλοφοριακό, σημείωσε ότι στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική μέσω αξιοποίησης προσωπικού, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, περίπου 150 αστυνομικοί θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ το επιχειρησιακό κέντρο της Τροχαίας θα εκσυγχρονιστεί πλήρως, συγκεντρώνοντας δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές για την παροχή οδηγιών και εναλλακτικών διαδρομών σε πραγματικό χρόνο. Στο σχέδιο θα συμμετέχουν και drones που θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο, με την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος να αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Για τα ηλεκτρικά πατίνια, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως ανέφερε, τα βασικά ζητήματα αφορούν την ανεξέλεγκτη στάθμευση, την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, τη χρήση από ανηλίκους και την ασφάλιση των οδηγών και των πολιτών σε περίπτωση ατυχήματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζονται ευρωπαϊκές πρακτικές, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης χωρίς να χαθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας τους.

Τέλος, αναφερόμενος στα τουριστικά λεωφορεία, σημείωσε ότι η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινές παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία της Αθήνας για την απομάκρυνση οχημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι οφείλουν να σέβονται τον δημόσιο χώρο και το κοινωνικό συμβόλαιο της συνύπαρξης στην πόλη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ