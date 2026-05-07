Citi: Αυξάνει τιμή-στόχο για ΕΤΕ στα 17 ευρώ, παραμένει «buy»

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΕΤΕ στα 17 ευρώ, από 16,50 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «buy», προχώρησε η Citi.

Οι αναλυτές της Citi αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κατά 2% για φέτος, κατά 5% για το 2027 και κατά 11% για το 2028, λόγω υψηλότερων εκτιμήσεων για έσοδα από προμήθειες, χαμηλότερου κόστους κινδύνου το επόμενο έτος, χαμηλότερης φορολογίας και της θετικής επίδρασης από τα προβλεπόμενα προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της ΕΤΕ, η Citi εκτιμά ότι η τράπεζα θα ανακοινώσει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 299 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο δείκτη ROTE 14,1%.

Η Citi αναμένει επίσης για την ΕΤΕ επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 681 εκατ. ευρώ και καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα στα 534 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν σε τριμηνιαία βάση, στα 114 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες αναμένονται στα 34 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η ΕΤΕ θα ανακοινώσει αύξηση χορηγήσεων κατά 10% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας την αύξηση των καταθέσεων, η οποία εκτιμάται στο +4% σε ετήσια βάση.