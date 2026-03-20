Μειώθηκε τον Φεβρουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων.

Σε 903.928 άτομα ανήλθε τον Φεβρουάριο του 20236 το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το σύνολο των εγγεγραμμένων κατέγραψε μείωση κατά -56.206 άτομα (-5,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και μείωση κατά -19.925 άτομα (-2,2%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 412.601 (ποσοστό 45,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.926 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 584.002 άτομα (ποσοστό 64,6% %). Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.539 άτομα (ποσοστό 29,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 441.289 άτομα (ποσοστό 48,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 262.783 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 167.037 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 258.684 άτομα, από τα οποία οι 134.428 (ποσοστό 52,0%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 124.256 (ποσοστό 48,0%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων κατέγραψε αύξηση κατά 1.192 άτομα (0,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά -2.486 άτομα (-1,0%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026. Οι άνδρες ανέρχονται σε 111.523 (ποσοστό 43,1%) και οι γυναίκες σε 147.161 (ποσοστό 56,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 121.451 (ποσοστό 46,9%) είναι κοινοί, 2.309 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 124.256 (ποσοστό 48,0%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (ποσοστό 3,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 795 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.