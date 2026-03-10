Πώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τινάζει στον αέρα τον «κουμπαρά» του 2026 - Ποιες παροχές παγώνουν

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τα αρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται εναλλακτικά σενάρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα και παροχές

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και η εκτόξευση των τιμών στο πετρέλαιο και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα ανατρέπει την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης για το α' εξάμηνο του έτους.

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τα αρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται εναλλακτικά σενάρια στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα και παροχές, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της γεωπολιτικής σύγκρουσης.

Η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας και οι έντονες διακυμάνσεις του πετρελαίου γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αλλάζουν τα δεδομένα και επιταχύνουν τις αποφάσεις για τη λήψη μέτρων, τα οποία αρχικά θα εντοπιστούν στην πάταξη των φαινομένων κερδοσκοπίας στην αντλία, με την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Εφόσον η κρίση συνεχιστεί, στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων θα μπουν:

η επαναφορά παλαιότερων μέτρων, όπως το Fuel Pass , η επιδότηση στο ρεύμα αλλά και στο φυσικό αέριο, ως δίχτυ ασφαλείας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Άλλωστε η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022 είναι ακόμη νωπή, καθώς η τότε εκτίναξη των τιμών ενέργειας οδήγησε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα πάνω από το 12%, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα κύματα ακρίβειας των τελευταίων δεκαετιών.

σε δεύτερο χρόνο η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει το Market Pass, εφόσον η κρίση τιμών στην ενέργεια περάσει και στα τρόφιμα.

Για τη χώρα μας, ένα ενεργειακό «σοκ» ενδέχεται να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, να συμπιέσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και να αυξήσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές. Συνεπώς τα όποια μέτρα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα θα αφορούν στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς που βρίσκονται «στο κόκκινο» λόγω της πολεμικής σύρραξης, με τις κοινωνικές πρωτοβουλίες να μπαίνουν στον πάγο, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Επίδομα Πάσχα στους συνταξιούχους

Στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου υπήρχε το σενάριο να δοθεί μια έκτακτη ενίσχυση, εν όψει του Πάσχα, σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, ευάλωτες ομάδες και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η χορήγηση του επιδόματος συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών και ειδικά των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι θα λάβουν τις συντάξεις Απριλίου νωρίτερα (από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου) και μέχρι το Πάσχα μεγάλο μέρος τους θα έχει εξανεμιστεί.

Ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς δημοσιονομικά δεν υπάρχουν τα περιθώρια για μια τέτοια παρέμβαση.

Το έκτακτο επίδομα Πάσχα (ύψους 100 - 250 ευρώ) θα χορηγούνταν στις αρχές της Μ. Εβδομάδας και θα πιστώνονταν στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς καμία πρωτοβουλία εκ μέρους τους (όπως συνέβη και τα Χριστούγεννα).

Κατώτατος μισθός

Η δραματική αλλαγή στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας που επιφέρει το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιτίας της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, συνοδεύεται από επιπτώσεις που «αγγίζουν» και τους μισθούς. Εν αναμονή μάλιστα της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού στο τέλος του μήνα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σταθμίζει τα δεδομένα για μια αναπροσαρμογή που θα ισορροπεί μεταξύ των αναγκών των μισθωτών αλλά και των αντοχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικών πιέσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση δεν αποκλείεται να επιλέξει το «συντηρητικό σενάριο» της αύξησης, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στα 40-50 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο κατώτατο στα 920-930 ευρώ (μεικτά), από 880 ευρώ σήμερα. Με άλλα λόγια, απομακρύνεται το ανατρεπτικό σενάριο μιας πιο γενναίας αύξησης από φέτος (περί των 70 ευρώ), προκειμένου ο κατώτατος μισθός να σκαρφαλώσει στα 950 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα από ότι προέβλεπε η αρχική κυβερνητική δέσμευση.

Υπενθυμίζεται πως πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπήρχαν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 950 ευρώ από το φετινό Απρίλιο, εν όψει και των εκλογικού 2027. Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση και οι αστάθμητες οικονομικές συνέπειες της, βάζουν στην άκρη τις όποιες σκέψεις για υψηλές παροχές.