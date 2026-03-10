Wall Street: Διστακτικοί οι δείκτες παρατηρούν Μέση Ανατολή και πετρέλαιο

Οι επενδυτές προσπαθούν να διακρίνουν προς τα που οδεύει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μέσα από μία πληθώρα αντιφατικών δηλώσεων.

Επιφυλακτικότητα και ήπιες πτωτικές τάσεις χαρακτηρίζουν τους δείκτες την Τρίτη στην Wall Street, με τους επενδυτές να προσπαθούν να διακρίνουν προς τα που οδεύει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αφού από τη μία ο «υπουργός Πολέμου» των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ότι η σημερινή ημέρα θα είναι «η πιο έντονη των επιθέσεων» μέχρι στιγμής, ενώ από την άλλη ο Τραμπ δηλώνει ανοιχτός σε διάλογο με το Ιράν αλλά υπό όρους. Μάλιστα, χθες υπαινίχθηκε πρόωρο τέλος του πολέμου, κάτι που έδωσε βαθιά ανάσα και ώθηση στην αγορά την τελευταία ώρα για να κλείσει στα πράσινα.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 219,71 μονάδες ή 0,46% στις 47.520,83 μονάδες. Ο S&P 500 διολισθαίνει 0,36% στις 6.771,56 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite χάνει 0,23% στις 22.638,33 μονάδες.

Εκτός από την άνοδο της Wall Street, η χθεσινή δήλωση Τραμπ έστειλε το πετρέλαιο πολύ χαμηλότερα από τα σχεδόν 119 δολάρια το βαρέλι που έφτασε να διαπραγματεύεται, με τον κλάδο της ενέργειας να προσπαθεί να σταθμίσει τα δεδομένα και τον αντίκτυπο που θα έχει η σύγκρουση στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό, ελπίζοντας για περιορισμένες οικονομικές επιπτώσεις.

Αυτή την ώρα το πετρέλαιο διευρύνει τις απώλειές του, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αποδυναμώνονται 7,36% στα 91,68 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) διολισθαίνει 6,69%, στα 88,43 δολάρια το βαρέλι.

Οι υπουργοί Ενέργειας από την Ομάδα των Επτά χωρών - συγκεκριμένα ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ - θα συναντηθούν σήμερα διαδικτυακά για να συζητήσουν μια πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, μία ημέρα αφού οι υπουργών Οικονομικών της G7 συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε δήλωσή του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δημιουργεί σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά», αλλά τόνισε ότι συζητήθηκαν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των αποθεμάτων.

Ο Αμίν Νάσερ, Διευθύνων Σύμβουλος του σαουδαραβικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη την Τρίτη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει «καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου».

Σε σημείωμά του την Τρίτη το πρωί, ο Paul Gooden, επικεφαλής παγκόσμιων φυσικών πόρων στην Ninety One, δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν η αναστάτωση στην αγορά παραταθεί.

«Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν περαιτέρω μέχρι οι υψηλότερες τιμές να αρχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση», είπε. «Σε αυτό το σημείο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αλλάζουν συμπεριφορά: οδηγούν λιγότερο, πετούν λιγότερο ή στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτή η διαδικασία «καταστροφής της ζήτησης» ιστορικά έχει λειτουργήσει ως φυσικό ανώτατο όριο για παρατεταμένες αυξήσεις τιμών».