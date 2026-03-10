Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις σε Κορινθία και Αχαΐα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις σε Κορινθία και Αχαΐα
Πυρκαγιές ξέσπασαν πριν από λίγες ώρες στο Σουλί Κορινθίας και στις Αίγες Αχαΐας. Καμία από τις δυο πυρκαγιές δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, πληροφορεί η πυροσβεστική.

Πυρκαγιές ξέσπασαν πριν από λίγες ώρες στο Σουλί Κορινθίας και στις Αίγες Αχαΐας.

Στο Σουλί, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Στις Αίγες, η πυροσβεστική ενημερώνει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε επίσης λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider