Πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις σε Κορινθία και Αχαΐα

Πυρκαγιές ξέσπασαν πριν από λίγες ώρες στο Σουλί Κορινθίας και στις Αίγες Αχαΐας. Καμία από τις δυο πυρκαγιές δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, πληροφορεί η πυροσβεστική.

Στο Σουλί, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Στις Αίγες, η πυροσβεστική ενημερώνει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε επίσης λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ