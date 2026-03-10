Αεροπορικές: Μπαράζ αυξήσεων στα εισιτήρια λόγω του ράλι των καυσίμων

Qantas Airways, SAS και Air New Zealand ανακοίνωσαν αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αποδίδοντάς τες στην απότομη αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas Airways, η σκανδιναβική SAS και η Air New Zealand ανακοίνωσαν σήμερα αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αποδίδοντάς τες στην απότομη αύξηση του κόστους των καυσίμων που προκλήθηκε από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών, οι οποίες κυμαίνονταν στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, αυξήθηκαν ραγδαία φθάνοντας τα 150 έως και 200 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο εθνικός αερομεταφορέας της Νέας Ζηλανδίας.

Ο πόλεμος, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα μέσω της σημαντικότερης διόδου εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, ανατρέποντας τα παγκόσμια ταξίδια, εκτοξεύοντας στα ύψη τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σε ορισμένες διαδρομές και πυροδοτώντας φόβους για μια ραγδαία μείωση των ταξιδιών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη καθήλωση αεροπλάνων.

«Αυξήσεις αυτού του μεγέθους καθιστούν απαραίτητη μια αντίδραση προκειμένου να διατηρηθούν σταθερές και αξιόπιστες λειτουργίες», δήλωσε εκπρόσωπος της SAS στο Reuters, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει μια «προσωρινή προσαρμογή τιμών».

Η μεγαλύτερη σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία δήλωσε πέρυσι ότι είχε προσαρμόσει προσωρινά την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου καυσίμων λόγω αβέβαιων συνθηκών της αγοράς και ότι δεν έχει αντισταθμίσει την κατανάλωση καυσίμων για τους επόμενους 12 μήνες.

Ενώ αρκετές ασιατικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lufthansa και Ryanair, έχουν εφαρμόσει αντιστάθμιση κινδύνου πετρελαίου, εξασφαλίζοντας ένα μέρος των προμηθειών καυσίμων τους σε σταθερές τιμές, η Finnair προειδοποίησε ότι ακόμη και η διαθεσιμότητα καυσίμων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Το Κουβέιτ, ένας σημαντικός εξαγωγέας καυσίμων αεριωθούμενων στη βορειοδυτική Ευρώπη, έχει αντιμετωπίσει περικοπές στην παραγωγή. «Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την τιμή των καυσίμων αλλά και τη διαθεσιμότητά τους, τουλάχιστον προσωρινά», δήλωσε εκπρόσωπος της Finnair, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει ακόμη. Είχε καλύψει το 80% των αγορών καυσίμων του πρώτου τριμήνου.

Χάος στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής

Υπογραμμίζοντας το χάος που επικρατεί στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής, τα αεροσκάφη που φθάνουν στο Ντουμπάι μπήκαν για λίγο σήμερα σε αναμονή λόγω πιθανής πυραυλικής επίθεσης, ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 στο X. Τα αεροπλάνα τελικά προσγειώθηκαν.

Η Qantas ανακοίνωσε ότι, πέραν της αύξησης των διεθνών τιμών των εισιτηρίων, αναζητεί επιλογές ανακατανομής της χωρητικότητας προς την Ευρώπη καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες αναζητούν τρόπους για να αποφύγουν την αναστάτωση που έχει προκληθεί στη Μέση Ανατολή, όπου οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν περιορίσει τις πτήσεις.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί στα δρομολόγια Ασίας-Ευρώπης λόγω κλεισίματος του εναέριου χώρου και περιορισμών χωρητικότητας, και η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ δήλωσε την Τρίτη ότι προσθέτει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι αύξησε τους ναύλους οικονομικής θέσης απλής μετάβασης κατά έξι δολάρια σε εσωτερικές πτήσεις, σχεδόν 12 δολάρια σε διεθνείς πτήσεις μικρών αποστάσεων και 53,5 δολάρια σε μακρινές πτήσεις, με περισσότερες προσαρμογές στις τιμές και τα δρομολόγια να είναι πιθανές εάν το κόστος των καυσίμων των αεροσκαφών παραμείνει υψηλό.

Η Hong Kong Airlines ανέφερε στον ιστότοπό της ότι θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη, με την πιο απότομη αύξηση να καταγράφεται στις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβων, Μπαγκλαντές και Νεπάλ.

Ορισμένες μετοχές αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σήμερα σε περίπου 90 δολάρια το βαρέλι από το υψηλό των 119 δολαρίων που ήταν χθες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα. Όταν άνοιξαν οι αγορές στην Ευρώπη, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο μεταξύ 4% και 7%. Στην Ασία, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, με την Qantas να κλείνει με άνοδο 0,5%, την Korean Air Lines με άνοδο 3% και την Cathay Pacific με άνοδο 3,6%. Όλες είχαν καταγράψει απότομες πτώσεις τη Δευτέρα.

Τα καύσιμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έξοδο για τους αερομεταφορείς μετά την εργασία, αντιπροσωπεύοντας συνήθως το ένα πέμπτο έως το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων.

Εκτός από το υψηλό κόστος των καυσίμων, ο περιορισμός του εναέριου χώρου απειλεί επίσης να εκτροχιάσει την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς οι πιλότοι αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγια για να αποφύγουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η χωρητικότητα στις δημοφιλείς διαδρομές καλύπτεται πλήρως.

Οι Emirates, Qatar Airways και Etihad συνήθως αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το ένα τρίτο της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μεταφέρουν περισσότερους από τους μισούς επιβάτες από την Ευρώπη προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα κοντινά νησιά του Ειρηνικού, σύμφωνα με την Cirium, την πιο αξιόπιστη πηγή ανάλυσης αεροπορικών στοιχείων.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αντιμετωπίσει την έλλειψη διαθέσιμου εναέριου χώρου που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με πολλές να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο και να πετούν σε μεγαλύτερες διεθνείς διαδρομές. Τώρα, με ακόμη λιγότερο διαθέσιμο εναέριο χώρο, λένε ότι η επιχείρησή τους έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

