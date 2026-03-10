Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρόθυμη να αμβλύνει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την ιδέα της άμβλυνσης των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου για την χαλάρωση των εντάσεων στις αγορές ενέργειας και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης «μέγιστης πίεσης» επί της Μόσχας.

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε μέγιστη πίεση επί της Ρωσίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόφσκις όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίσθηκε έτοιμος για άρση ορισμένων κυρώσεων «ώστε να μειωθούν οι τιμές» του πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

