Canadair στην Ελλάδα: Πόσο νερό ρίχνουν στις φωτιές και τι αλλάζει με την αναβάθμιση

Η αναβάθμιση του στόλου των Canadair και η προμήθεια νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών ενισχύουν την ετοιμότητα της χώρας ενόψει μιας απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου.

Κάθε καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο κίνδυνος πυρκαγιών αυξάνεται, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair γίνονται ένα από τα πιο κρίσιμα μέσα για την προστασία των δασών, των οικισμών και των υποδομών της χώρας. Τα χαρακτηριστικά κίτρινα αμφίβια αεροσκάφη αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη βασική δύναμη της εναέριας πυρόσβεσης στην Ελλάδα, επιχειρώντας πάνω από μεγάλα πύρινα μέτωπα και σε δύσβατες περιοχές.

Με δεκάδες αποστολές καθημερινά σε μεγάλες πυρκαγιές, ο στόλος των Canadair μπορεί να ρίχνει μέσα σε μία ώρα επιχειρήσεων εκατοντάδες τόνους νερού πάνω από τις ενεργές εστίες των πυρκαγιών, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη γραμμή άμυνας από αέρος για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος και καθοριστικός: να περιορίζουν και να καταστέλλουν δασικές πυρκαγιές από αέρος, στηρίζοντας τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής όταν τα μέτωπα επεκτείνονται γρήγορα ή βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Αναβάθμιση του στόλου ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Η σημασία των Canadair επανήλθε στο προσκήνιο και στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για την ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των πυροσβεστικών αεροσκαφών, τονίζοντας ότι η ενίσχυση του στόλου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «με την αναβάθμιση των Canadair βελτιώνεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων πυρόσβεσης», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι περισσότερα αεροσκάφη να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η αναβάθμιση αφορά τεχνικές παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμό κρίσιμων συστημάτων των αεροσκαφών, όπως ο εξοπλισμός πλοήγησης και τα ηλεκτρονικά συστήματα, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία τους σε επιχειρησιακές συνθήκες και να παραταθεί ο επιχειρησιακός χρόνος ζωής τους.

Πόσα Canadair διαθέτει σήμερα η Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυροσβεστικών αεροσκαφών αυτού του τύπου στην Ευρώπη. Συνολικά επιχειρούν περίπου 25 Canadair, τα οποία ανήκουν στην Πολεμική Αεροπορία και χρησιμοποιούνται κάθε καλοκαίρι στην αντιπυρική προστασία.

Στον στόλο περιλαμβάνονται κυρίως δύο τύποι αεροσκαφών: τα παλαιότερα CL-215, τα οποία εντάχθηκαν στον ελληνικό στόλο από τη δεκαετία του 1970 και του 1980, και τα νεότερα CL-415 που αποκτήθηκαν τη δεκαετία του 2000. Τα πρώτα αποτελούν τα παλαιότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη της χώρας και απαιτούν πλέον εκτεταμένη συντήρηση, ενώ τα δεύτερα διαθέτουν πιο σύγχρονα συστήματα και καλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Η αναβάθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη στοχεύει κυρίως στα παλαιότερα αεροσκάφη, ώστε να συνεχίσουν να επιχειρούν για περισσότερα χρόνια και να παραμένουν αξιόπιστα στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Πώς επιχειρούν τα Canadair πάνω από μια πυρκαγιά

Τα Canadair είναι αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη σχεδιασμένα ειδικά για δασικές πυρκαγιές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι μπορούν να ανεφοδιάζονται απευθείας από τη θάλασσα ή από λίμνες χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν σε αεροδρόμιο.

Κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού το αεροσκάφος ακουμπά την επιφάνεια του νερού και γεμίζει τις δεξαμενές του μέσα σε περίπου δέκα έως δώδεκα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια απογειώνεται και κατευθύνεται προς το μέτωπο της πυρκαγιάς για να πραγματοποιήσει τη ρίψη.

Ανάλογα με το μοντέλο, κάθε Canadair μπορεί να μεταφέρει περίπου πέντε έως έξι τόνους νερού σε κάθε αποστολή. Με συνεχείς κύκλους ανεφοδιασμού και ρίψεων, ένα αεροσκάφος μπορεί μέσα σε μία ώρα επιχειρήσεων να ρίξει δεκάδες τόνους νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, βοηθώντας στην επιβράδυνση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς μέχρι να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις.

Τα νέα Canadair και το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

Παράλληλα με την αναβάθμιση των υφιστάμενων αεροσκαφών, η Ελλάδα συμμετέχει και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προμήθειας της νέας γενιάς αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL-515. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού η χώρα αναμένεται να αποκτήσει επτά νέα αεροσκάφη τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τον στόλο.

Η προμήθεια των νέων μέσων εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά νέων εναέριων μέσων, ελικοπτέρων, drones επιτήρησης, πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Αντιπυρική περίοδος και η νέα πραγματικότητα των πυρκαγιών στη Μεσόγειο

Η αντιπυρική περίοδος στην Ελλάδα ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Μαΐου και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου, διάστημα κατά το οποίο ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα εναέρια μέσα, και ιδιαίτερα τα Canadair, αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών τις πρώτες ώρες εκδήλωσής τους.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η μάχη με τις πυρκαγιές γίνεται ολοένα πιο δύσκολη. Στην Ελλάδα καταγράφονται κάθε χρόνο χιλιάδες πυρκαγιές, ενώ σε ορισμένες αντιπυρικές περιόδους οι καμένες εκτάσεις έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 470.000 στρέμματα. Μόνο το 2024 σημειώθηκαν περίπου 9.800 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων να καταστρέφονται.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τα συχνότερα κύματα καύσωνα, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν πλέον συνθήκες που ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών σε μεγάλες εκτάσεις, μια τάση που καταγράφεται σε όλη τη Μεσόγειο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διαθεσιμότητα ισχυρών εναέριων μέσων πυρόσβεσης θεωρείται καθοριστική για την προστασία των δασών και των τοπικών κοινωνιών,με τα Canadair να παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει η Ελλάδα στη μάχη κατά των πυρκαγιών.

Πυρκαγιές: Η διεθνής εμπειρία και η σημασία της αεροπυρόσβεσης

Η αποτελεσματικότητα των Canadair στην αεροπυρόσβεση έχει επιβεβαιωθεί και διεθνώς, ιδιαίτερα σε χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Αεροσκάφη αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και ο Καναδάς, όπου αποτελούν βασικό εργαλείο για την ταχεία επέμβαση στα πρώτα στάδια μιας φωτιάς. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τα Canadair της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Sécurité Civile χρησιμοποιούνται συστηματικά για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών στη νότια χώρα, όπως στις εκτεταμένες πυρκαγιές του 2022 στη Ζιρόντ και σε περιοχές της Μεσογείου, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ρίψεις νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα για τον περιορισμό των μετώπων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa – Annual Report” του Joint Research Centre (JRC), η έγκαιρη κινητοποίηση εναέριων μέσων πυρόσβεσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες εκδήλωσής τους. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες της Μεσογείου επενδύουν διαρκώς σε στόλους αεροπυρόσβεσης, με τα Canadair να αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα αντιμετώπισης μεγάλων δασικών πυρκαγιών.



