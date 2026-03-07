Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων απ' τη Μέση Ανατολή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΕΞ: Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων απ' τη Μέση Ανατολή
Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Με ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι υπό τον συντονισμό του ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Πιο συγκεκριμένα:

• 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

• 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΑΕΠ: Πώς οι στατιστικές «διορθώσεις» και το επενδυτικό κρεσέντο έσωσαν τη χρονιά

Έξι στους 10 άνεργους αναζητούν δουλειά για πάνω από ένα έτος - Το 92,7% όσων βρίσκονται εκτός αγοράς αρνούνται να δουλέψουν

Πέντε ή έξι καράβια με αργεντινέζικο ηλιόσπορο, αλλάζουν όσα ξέραμε (ή νομίζαμε) για την Mercosur

tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider