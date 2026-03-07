NBC: Ο Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν

Σύμφωνα με πηγές, δεν αναφέρεται σε μια μεγάλης κλίμακας εισβολή αλλά σε μια μικρή δύναμη Αμερικανών στρατιωτών που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν σοβαρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος μέσα στο Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο και ένα ακόμη άτομο που έχει γνώση των συνομιλιών, αναφέρει το NBC.

Ο Τραμπ έχει συζητήσει την ιδέα ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων με συνεργάτες και Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους εκτός Λευκού Οίκου, ενώ περιέγραφε το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν στο οποίο το ουράνιο της χώρας θα είναι ασφαλές και οι ΗΠΑ και ένα νέο ιρανικό καθεστώς θα συνεργάζονται στην παραγωγή πετρελαίου, παρόμοια με το πώς συνεργάζονται οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις πηγές.

Τα σχόλια του προέδρου που εκφράζουν σοβαρό ενδιαφέρον για ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων δεν επικεντρώνονται σε μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στο Ιράν, αλλά μάλλον στην ιδέα μιας μικρής δύναμης Αμερικανών στρατιωτών που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς, ανέφεραν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο πρώην αξιωματούχος και το άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις. Είπαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ούτε έχει δώσει διαταγές σχετικά με χερσαία στρατεύματα.

«Αυτή η ιστορία βασίζεται σε υποθέσεις από ανώνυμες πηγές που δεν αποτελούν μέρος της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Προέδρου και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί για αυτές τις συζητήσεις», δήλωσε σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντα, με σοφία, όλες τις επιλογές ανοιχτές, αλλά όποιος προσπαθεί να υπονοήσει ότι υποστηρίζει μια συγκεκριμένη επιλογή αποδεικνύει ότι δεν έχει πραγματική θέση στο τραπέζι των αποφάσεων».

Δημόσια, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών «μπότες στο έδαφος» (δηλαδή χερσαίων στρατευμάτων) στο Ιράν, αν και ο πόλεμος μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί μόνο σε αεροπορική εκστρατεία. Οι ιδιωτικές συζητήσεις του για την ιδέα δείχνουν έναν πρόεδρο που ίσως είναι πιο πρόθυμος να εξετάσει ένα τέτοιο βήμα από ό,τι υποδηλώνουν μέχρι τώρα οι δημόσιες δηλώσεις του. Οποιαδήποτε ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων μέσα στο Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει την κλίμακα και το εύρος του πολέμου - και να κλιμακώσει τους κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Σάββατο, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 18 έχουν τραυματιστεί σε αντεπιθέσεις από το Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ο Τραμπ έχει περιγράψει ιδιωτικά σε συνεργάτες και Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους εκτός Λευκού Οίκου ότι το ιδανικό αποτέλεσμα για το Ιράν θα ήταν παρόμοιο με τη δυναμική που διαμορφώνεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας από τότε που αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ανέφεραν οι σημερινοί και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στη μετα-Μαδούρο Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ στήριξαν μια νέα πρόεδρο, τη Ντέλσι Ροντρίγκες, υπό τον όρο ότι θα εφαρμόσει πολιτικές που ο Τραμπ θεωρεί ευνοϊκές για τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του να επωφελούνται οι ΗΠΑ από την παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε συνέντευξη στη New York Post: «Δεν έχω ενδοιασμούς όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος».

Πρόσθεσε ότι ενώ άλλοι πρόεδροι έχουν αποκλείσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, «εγώ λέω πιθανότατα δεν θα χρειαστούν, (ή) αν ήταν απαραίτητες».

Ειδικοί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής πρότειναν διάφορα σενάρια στα οποία ο πρόεδρος θα μπορούσε να επιλέξει να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος του Ιράν.

«Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα πραγματοποιούσαν κάποιου είδους ειδικές επιχειρήσεις αν υπήρχαν στόχοι που έπρεπε οπωσδήποτε να εξουδετερωθούν αλλά δεν θα μπορούσαν να πληγούν αποτελεσματικά με βομβαρδισμό», δήλωσε ο Τζόελ Ρέιμπερν, πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ και ανώτερος συνεργάτης στο Hudson Institute, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Είναι το είδος επιχείρησης όπου κάνεις μια εισχώρηση, επιτίθεσαι σε έναν στόχο ή πραγματοποιείς μια επιδρομή και μετά αποχωρείς».

Φωτογραφία @AP

