Emirates: Ανακοινώνει ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι

Νωρίτερα η εταιρία είχε ανακοινώσει αναστολή των πτήσεών της από το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας, καθώς είχαν εκδηλωθεί ιρανικές επιθέσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:11

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων. Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα νωρίς σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

Αναχαιτίστηκαν επιθέσεις

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubaï World Central – Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πλέον πολυσύχναστο παγκοσμίως για τη διεθνή επιβατική κίνηση, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ μικρό περιστατικό λόγω της πτώσης θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ