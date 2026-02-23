Πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του μέτρου χορήγησης προκαταβολής σύνταξης, φαίνεται πως έρχεται η ώρα για την σταδιακή κατάργηση του

Το τέλος του μέτρου της προσωρινής σύνταξης φέρνει η ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των ενσήμων από τον ΕΦΚΑ, η οποία θα μηδενίσει σε αρκετές περιπτώσεις τον χρόνο απονομής των συντάξεων.

Πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του μέτρου χορήγησης προκαταβολής σύνταξης και αφού μεσολάβησαν αμέτρητες εργατοώρες, λογισμικά και αυτοματισμοί για να επουλωθεί η «πληγή» των καθυστερήσεων που μεσολαβούσαν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την απονομή της σύνταξης, φαίνεται πως έρχεται η ώρα για την σταδιακή κατάργηση του μέτρου ενίσχυσης των συνταξιούχων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης μέχρι να λάβουν τη σύνταξή τους.

Ειδικά στο Δημόσιο, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δίνεται αυτομάτως με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από το Δημόσιο λαμβάνουν ως προσωρινή σύνταξη το 50% των αποδοχών που τους αναλογούν με βάση το μισθολόγιο του 2011. Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά έναντι της σύνταξης και βάσει νόμου καταβάλλεται για ένα τρίμηνο εντός του οποίου οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πάρουν την οριστική τους σύνταξη.

Ωστόσο, με την ψηφιοποίηση των ενσήμων οι χρόνοι απονομής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων εξαλείφθηκαν, καθώς εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε έναν ή το αργότερο δύο 2 μήνες. Στις συντάξεις θανάτου μάλιστα η μεταβίβαση γίνεται ήδη αυθημερόν με την υποβολή της αίτησης.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει πιο κοντά το τέλος των προσωρινών συντάξεων, καθώς ο ΕΦΚΑ είναι σε θέση να δώσει άμεσα την οριστική κύρια σύνταξη, εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν όλα τα χρόνια στο Δημόσιο χωρίς διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.

Προχωρά η ψηφιοποίηση

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, που σήμερα βρίσκεται σε κούτες και προέρχεται από 28 τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου ενσήμων του ΕΦΚΑ θα αποτελέσει και την απαρχή της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα και θα συμβάλει στην άμεση απονομή των συντάξεων.

Η ψηφιοποίηση καλύπτει το διάστημα από το 1980 και θα είναι έτοιμη για όλα τα ταμεία έως το τέλος Μαΐου του 2026.

Θα περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία, καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να κολλάνε τα πρώτα τους ένσημα από την ηλικία των 20 ετών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, εκκαθαρισμένου και αξιόπιστου αποθετηρίου ασφαλιστικής ιστορίας για εκατομμύρια ασφαλισμένους, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην απονομή συντάξεων και στη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Μέχρι το τέλος του 2026 το ψηφιακό μητρώο ενσήμων θα εμπλουτίζεται και θα αξιοποιείται συμπληρωματικά προς το υπάρχον σύστημα απονομής συντάξεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ.

Έτσι οι συντάξεις θα μπορούν να εκδίδονται μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, καθώς όλος ο ασφαλιστικός βίος των εργαζομένων θα υπάρχει σε ψηφιακό αρχείο και το μόνο που θα απαιτείται θα είναι ο έλεγχος των ηλικιακών προϋποθέσεων των ασφαλισμένων που θα αιτούνται την έκδοση σύνταξης. Επιπλέον το ψηφιακό μητρώο ενσήμων θα αντικαταστήσει το σημερινό πληροφοριακό σύστημα (από τις αρχές του 2027).

Ακόμη και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σήμερα, όπως οι αιτήσεις με διαδοχική ασφάλιση, παράλληλη ασφάλιση, ή ασφαλισμένοι με ελλιπή δικαιολογητικά ή με χρέη στα ταμεία, εκτιμάται ότι το νέο ψηφιακό σύστημα θα μειώνει δραστικά τους χρόνους αναμονής.