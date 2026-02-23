Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στις επαρχίες Ζαπορίζια και Οδησσό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, παραμονή της τετάρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν στην Οδησσό σε ρωσική επίθεση. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή σε βιομηχανική ζώνη. «Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη με drones. Επλήγησαν βιομηχανικές υποδομές και ένας 33χρονος άνδρας σκοτώθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένας 45χρονος τραυματίστηκε επίσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης του Χαρκόβου, ανέφερε επίσης μια «εχθρική πυραυλική επίθεση».

Την νύχτα του Σαββάτου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με 50 πυραύλους και εκατοντάδες drones με στόχο την πρωτεύουσα, Κίεβο, σκοτώνοντας ένα άτομο.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο της έτος αύριο Τρίτη.

Η Μόσχα διεξάγει καθημερινές επιθέσεις στην Ουκρανία, σκοτώνοντας επανειλημμένα αμάχους.

Σύμφωνα με αριθμούς της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ