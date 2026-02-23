Νέοι περιορισμοί στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων - Επιπλέον περιοχές αποκλεισμού

Στην αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η χωρητικότητα των Δημοτικών Ενοτήτων θα συσχετιστεί και με τον βαθμό τουριστικής τους ανάπτυξης.

Νέους περιορισμούς στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων θα περιλαμβάνει η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, όπως επισημαίνει η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ, σε έγγραφό της που κατατέθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, η Πρόταση Αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. θα υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και θα εγκριθεί μαζί με την οικεία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Η έναρξη της διαδικασίας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου ΚΥΑ και επί της ΣΜΠΕ της ανωτέρω μελέτης αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς την παρούσα χρονική περίοδο προωθείται η αναθεώρησή του.

Ζώνες ασυμβατότητας

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μεταξύ άλλων, θέτει κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων, προσδιορίζει ρητά περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας. Οι ζώνες αποκλεισμού του εν λόγω πλαισίου περιλαμβάνουν επίσης ένα σημαντικό εύρος προστατευόμενων εκτάσεων, όπως περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, πυρήνων εθνικών δρυμών, περιοχών Ramsar κ.α., οι οποίες αποτελούν μέρος των ευρύτερων περιοχών του δικτύου NATURA.

Για τις αιολικές εγκαταστάσεις διατηρούνται οι περιοχές αποκλεισμού που ορίζει το ισχύον ΕΧΠ-ΑΠΕ, με αναθεώρηση όμως των περιοχών που αφορούν το φυσικό περιβάλλον προκειμένου να εναρμονιστούν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθορισμού και προστασίας περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον, ενώ προστίθενται και νέες περιοχές αποκλεισμού (όπως πχ οι περιοχές «άνευ δρόμων» που καθορίστηκαν με αποφάσεις του ΥΠΕΝ).

Επίσης διατηρούνται σε γενικές γραμμές τα κριτήρια του ισχύοντος ΕΧΠ-ΑΠΕ για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων σε κάθε κατηγορία του εθνικού χώρου, με στόχο την επιλογή των πλέον κατάλληλων από πλευράς φυσικού πόρου περιοχών, αλλά και την αποφυγή συγκρούσεων με ασύμβατες χρήσεις, τη διατήρηση του χαρακτήρα κάθε περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον ΕΧΠ-ΑΠΕ, όσον αφορά την χωρητικότητα πολλών Δ.Ε., συνεπάγεται η αξιοποίηση της κατηγοριοποίησης των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το υπό εκπόνηση ΕΧΠ Τουρισμού.

Ενστάσεις των παραγωγών

Με αφορμή πάντως την επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε στην Κυβέρνηση αναλυτικό Κείμενο Πολιτικής, όπου επισημαίνει πως ο αποκλεισμός περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό οδηγεί σε αύξηση του κόστους ενέργειας και πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Σε μία περίοδο που το ενεργειακό κόστος αποτελεί εθνική προτεραιότητα, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την υλοποίηση των πιο οικονομικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτές είναι τα αιολικά πάρκα σε θέσεις με πλούσιο αιολικό δυναμικό, που αποτελούν έναν εθνικό πόρο υψηλής αξίας. Φυσικά, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ακόμα και σε αυτές τις θέσεις, αξιολογείται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επενδύσεων και σταθμίζεται σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, η οργανωμένη πολιτεία μπορεί να αποφασίσει την υλοποίηση ενός έργου που παράγει πολλή και φθηνή καθαρή ενέργεια παρά τις τοπικές του επιπτώσεις, και να απορρίψει ένα άλλο με μικρότερες επιπτώσεις αλλά με χαμηλή παραγωγικότητα.

Αυτή η προφανής διαδικασία αξιολόγησης ακυρώνεται όταν θεσπίζονται οριζόντιοι αποκλεισμοί ενάντια στην αιολική ενέργεια. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι η εμφάνιση τέτοιων ιδεών στη δημόσια σφαίρα. Όμως, γενικές απαγορεύσεις σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας –όπως ψηλά βουνά ή νησιά ή Ζώνες Ειδικής Προστασίας κλπ.– σημαίνουν ότι δεν μπορεί καν να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικού πάρκου και να αξιολογηθεί από την Πολιτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία. Έτσι, το κράτος απαγορεύει στον εαυτό του να ασκήσει τεκμηριωμένη κρίση ανά συγκεκριμένη περίπτωση.