Καπνός 100 δισ. δολάρια σε 24 ώρες από τα cryptos - Χάνει τα 65.000 δολάρια το Bitcoin

Εξανεμίστηκαν 100 δισ. δολάρια από την αγορά των crypto σε 24 ώρες, ενώ το Bitcoin σημειώνει πτώση εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας για το μέλλον του μεγαλύτερου μέρους των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ μετά το «χτύπημα» του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Η ναυαρχίδα των κρυπτονομισμάτων υποχωρεί έως και 4,8% στα 64.300 δολάρια, σε χαμηλό 17 ημερών (από 6 Φεβρουαρίου) ενώ το Ether, διολισθαίνει 5,2%.

«Η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να είναι εύθραυστη, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να βασίζονται σε στήριξη στα 60.000 δολάρια», τόνισε η Καρολάιν Μόρον, συνιδρύτρια της Orbit Markets. «Η μακροοικονομική αβεβαιότητα επιβαρύνει τώρα την αγορά, από τις γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν έως την έξαρση των δασμών στις ΗΠΑ, και μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη δοκιμασία αυτού του επιπέδου», σημείωσε.

Οι απώλειες έρχονται μετά την ανακοίνωση των Αμερικανών αξιωματούχων την Κυριακή ότι οι εμπορικές συμφωνίες που είχαν ήδη διαπραγματευτεί με τους εταίρους των ΗΠΑ παραμένουν σε ισχύ, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τη χρήση της έκτακτης εξουσίας του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή δασμών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τον παγκόσμιο δασμό 10% - που ανακοίνωσε μια μέρα νωρίτερα - στο 15%, προκαλώντας μεγαλύτερη οικονομική αναταραχή.

Οι ελπίδες γύρω από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η οποία ήταν πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα, οδήγησαν το Bitcoin σε τιμή ρεκόρ πάνω από τα 126.000 δολάρια τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν από μια μαζική φυγή που έχει οδηγήσει τα κρυπτονομίσματα σε τέλμα. Η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει αντιμετωπίσει απώλειες άνω των 2 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση, με την αγορά για τα μικρότερα tokens να έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά.