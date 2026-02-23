Πολιτική | Διεθνή

Βόρεια Κορέα: Eπανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος o Κιμ Γιονγκ Ουν

Η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο.

Γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών επανεξελέγη – όπως άλλωστε αναμενόταν – ο ηγέτης της Βόρεια Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου.

Όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, είναι ένα πολιτικό γεγονός που παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανακοίνωση αλλαγών στην πολιτική που ακολουθεί η χώρα ή ανακατατάξεων στην ηγεσία.

Μετά το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και έχει πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), αψηφώντας τις απαγορεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Βόρεια Κορέα υπόκειται σε κυρώσεις λόγω των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

