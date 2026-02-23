Ζελένσκι: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο - Η Ουκρανία θα νικήσει

«Το ζήτημα είναι πόσο έδαφος θα μπορέσει να καταλάβει και πώς θα τον σταματήσουμε» τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει το Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η μόνη απάντηση είναι η έντονη στρατιωτική και οικονομική πίεση για να αναγκαστεί να υποχωρήσει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο BBC.

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε από το κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία θα νικήσει, χωρίς να υποχωρήσει από στρατηγικές περιοχές, παρά τις εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες που έχει υποστεί η Ρωσία προσπαθώντας να τις καταλάβει. Ο ίδιος περιέγραψε τον πόλεμο ως «Γ‘ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν τον έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το ζήτημα είναι πόσο έδαφος θα μπορέσει να καταλάβει και πώς θα τον σταματήσουμε. Η Ρωσία θέλει να επιβάλει στον κόσμο έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και να αλλάξει τις ζωές που οι άνθρωποι έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επέμεινε ότι η εκχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, το Χερσόν ή τη Ζαπορίζια δεν είναι απλώς ζήτημα γης, αλλά «εγκατάλειψης εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών», και θα διχάσει την κοινωνία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η Ρωσία ικανοποιηθεί προσωρινά, η σύγκρουση δεν θα σταματήσει: «Μπορεί να χρειαστεί μια ή δύο χρονιές για να ανακάμψει, αλλά μετά θα συνεχίσει».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η νίκη της Ουκρανίας δεν αφορά μόνο την επιστροφή εδαφών, αλλά κυρίως την διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της χώρας και της διεθνούς δικαιοσύνης: «Η επιστροφή των συνόρων του 1991 είναι νίκη, είναι δικαιοσύνη. Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, και νίκη για όλο τον κόσμο είναι η επιστροφή όλων των εδαφών μας».