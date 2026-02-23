Τι χρειάζεται για να στρωθεί το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Η άνοδος των τιμών και η οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών.

Με εορταστική διάθεση αλλά και τιμές «τσιμπημένες» σε σχέση με την περυσινή χρονιά, τα ελληνικά νοικοκυριά στρώνουν το παραδοσιακό σαρακοστιανό τραπέζι, τιμώντας την Καθαρά Δευτέρα. Η προσμονή για τα σαρακοστιανά εδέσματα είναι μεγάλη, ωστόσο η οικονομική κόπωση που εξακολουθούν να βιώνουν οι καταναλωτές στη σκιά του «επίμονου» πληθωρισμού είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Το εφετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας θα στρωθεί με σύνεση και χωρίς πολλές πολυτέλειες, καθώς τα απαραίτητα αγαθά που απαιτούνται εμφανίζονται ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου κατά 2,6% τον Δεκέμβριο. Συνολικά, ο δείκτης τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,5% αποτελώντας την κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση των τιμών.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή χαρακτηρίζει μεικτή την εικόνα στις τιμές των σαρακοστιανών προϊόντων στην ελληνική αγορά, ενώ για τιμές - φωτιά στα σαρακοστιανά κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι των καταναλωτικών οργανώσεων της χώρας, μετά από «αυτοψίες» που πραγματοποίησαν στην αγορά τα προηγούμενα 24ωρα.

«Τσουχτερές» οι τιμές για τα θαλασσινά

Σύμφωνα με τη νέα Αρχή, αυξήσεις σημειώνονται στα θαλασσινά, με τις γαρίδες να καταγράφουν άνοδο περίπου 5%, τα καλαμάρια 8% και τα χταπόδια έως 15%, κυρίως λόγω μειωμένης προσφοράς και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα συνδέεται με δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες προέλευσης εισαγόμενων προϊόντων, όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, το Μαρόκο και ο Ισημερινός.

Από την πλευρά του, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, αποκάλυψε ότι εφέτος οι τιμές στα φρέσκα θαλασσινά είναι αυξημένες έως και 20% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ τα κατεψυγμένα θαλασσινά καταγράφουν αυξήσεις τιμών από 17,69% έως και 66,89%.

Το δε κρας τεστ τιμών δείχνει ότι οι ευκαιρίες για οικονομικές αγορές στη Βαρβάκειο είναι σημαντικές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το φρέσκο χταπόδι στα ιχθυοπωλεία πωλείται στα 24 - 26 ευρώ το κιλό, ενώ στη Βαρβάκειο στα 20 ευρώ το κιλό. Τα καλαμάρια διατίθενται έναντι 22 - 24 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και στη Βαρβάκειο στα 14 ευρώ, ενώ οι σουπιές πωλούνται έναντι 14 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και έναντι 11 ευρώ το κιλό στη Βαρβάκειο.

«Φέτος στη Βαρβάκειο αποφασίσαμε να βάλουμε ‘ομπρέλα’ στα θαλασσινά ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε τραπέζι», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1 ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου, Γεράσιμος Μανταλβάνος, εξηγώντας πως «στόχος μας είναι με 50 ευρώ μια οικογένεια να μπορεί να αγοράσει 4-5 ψάρια».

Χαμηλότερες είναι την ίδια ώρα οι τιμές στα κατεψυγμένα θαλασσινά, αν και έχουν αυξηθεί έναντι της περυσινής χρονιάς. Σύμφωνα με τον κ. Ραυτόπουλο, το χταπόδι (κατεψυγμένο) κοστίζει πέριξ των 10 ευρώ εφέτος το κιλό από 8 ευρώ το 2025, μετρώντας μια αύξηση της τάξης του 17%. Οι γαρίδες (κατεψυγμένες) πωλούνται προς 13 ευρώ το κιλό εφέτος, από 12 ευρώ το κιλό πέρυσι, ήτοι αυξημένες κατά 8% περίπου, ενώ τα καλαμάρια (κατεψυγμένα) πωλούνται στα 4 ευρώ το κιλό εφέτος από 3 ευρώ το κιλό πέρυσι, μετρώντας μια αύξηση της τάξης του 33%.

Πού κυμαίνονται οι τιμές του χαλβά και της λαγάνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σταθερές παραμένουν εφέτος οι τιμές σε λαγάνα και χαλβά, ενώ οι ελιές καταγράφουν μείωση περίπου 10% σε σύγκριση με το 2025.

Από μια αυτοψία στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκύπτει ότι ο ταραμάς πωλείται εφέτος στα 16,5 ευρώ το κιλό, από 15,5 ευρώ πέρυσι, ενώ ο χαλβάς σοκολάτα σε συσκευασία των 250 γραμ. πωλείται προς 3,28 ευρώ από 3,13 ευρώ το 2025.

Οι τιμές στα οπωροκηπευτικά

Σταθερή πορεία φαίνεται πως ακολουθούν τα τελευταία 24ωρα και οι τιμές των οπωροκηπευτικών που απαιτούνται για τις παραδοσιακές σαλάτες που κοσμούν κάθε ελληνικό τραπέζι, όπως προκύπτει από τα τελευταία στατιστικά δελτία τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου. Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν στη χονδρική πώληση, οπότε είναι βέβαιο πως θα «τσιμπήσουν» ανοδικά μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν στους τελικούς καταναλωτές.

Ειδικότερα, την περασμένη Πέμπτη τα αγγούρια (το κιλό) πωλούνταν με επικρατούσα τιμή 1,30 ευρώ, όπως ακριβώς και πριν από μια εβδομάδα και έναντι 1,50 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι. Τα κολοκύθια πωλούνταν με επικρατούσα τιμή 1,30 ευρώ, όπως ακριβώς και πέρυσι, ενώ το κουνουπίδι στο 1,00 ευρώ από 0,70 ευρώ πέρυσι. Ανοδικά κινούνται οι τιμές και στα μαρούλια που πωλούνταν την περασμένη Πέμπτη με επικρατούσα τιμή στα 0,75 ευρώ, από 0,35 ευρώ πριν έναν χρόνο.

Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις αγορές των καταναλωτών για το εφετινό σαρακοστιανό τραπέζι, η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε την πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ (ύψους -13%) σε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια.

Μπαράζ ελέγχων

Όπως γνωστοποίησε η νέα Αρχή, παρακολουθεί συστηματικά, κατά τις τελευταίες ημέρες, την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των σαρακοστιανών προϊόντων, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, ενώ θα συνεχιστεί η εντατική παρακολούθηση της αγοράς και η υλοποίηση ελέγχων «με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους».