Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι πελάτες στα ξενοδοχεία

Τα αντικείμενα - στόχοι που «καβατζώνουν» συχνότερα οι πελάτες στα ξενοδοχεία, επιχείρησε να καταγράψει η Deluxe Holiday Homes. Tα ευρήματά της.

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πως δεν είναι σωστό και ηθικό να κλέβουν πράγματα από ένα ξενοδοχείο όταν κάνουν check out, εντούτοις δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν μπορούν να αντισταθούν στον... ένοχο πειρασμό, παρά το γεγονός πως η πράξη είναι παράνομη και μπορεί να επιφέρει μέχρι και ποινικές συνέπειες.

Τα αντικείμενα - στόχοι που «καβατζώνουν» συχνότερα οι πελάτες στα ξενοδοχεία, επιχείρησε να καταγράψει η Deluxe Holiday Homes διεξάγοντας έρευνα σε περισσότερους από 1.000 εργαζομένους.

Σύμφωνα με το qz.com, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αντικείμενα κλοπής είναι αναμενόμενα (συνήθως κάτι μικρό, μίας χρήσης), που οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων θα πετούσαν στον κάλαθο των αχρήστων ούτως ή άλλως. Σε άλλα περιστατικά, η κατάσταση διαφέρει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποια αυτοκίνητα κλέβουν περισσότερο στην Ελλάδα

Όπως πολλοί φαντάζονται, οι πετσέτες είναι το δημοφιλέστερο αντικείμενο που «ξαφρίζουν» οι πελάτες. Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είδε ή άκουσε έναν πελάτη στην αναχώρησή του να έχει πάρει μερικές πετσέτες για το σπίτι.

Τα μπουρνούζια είναι το δεύτερο πιο «αγαπημένο» αντικείμενο κλοπής, με το 66% των εργαζόμενων της έρευνας να δηλώνει συχνά την εξαφάνισή τους. Το «χάλκινο» κατέκτησαν οι κρεμάστρες, με το 50% των συμμετεχόντων στην μελέτη να αναφέρει πως βρήκαν άδειες τις ντουλάπες του δωματίου.

Ακολουθούν τα είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης στο μπάνιο, όπως κρέμες, οδοντόβουρτσες και σαπουνάκια σε ατομικές συσκευασίες. Έπονται σεντόνια / κουβέρτες / παπλώματα και μαξιλάρια / μαξιλαροθήκες και τα πιστολάκια μαλλιών.

Περίπου το 21% των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία, κατήγγειλε πως... εξαφανίζονται στυλό και γυάλινα σκεύη (πιάτα, ποτήρια), ενώ ένα περίεργο αντικείμενο που επίσης συχνά πέφτει θύμα... ληστείας είναι το τηλεκοντρόλ -παρόλο που αρκετά συχνά δεν λειτουργεί στην ΤV του σπιτιού.