Πού ποντάρει για το 2026 η Damavand

Ποιους στόχους θέτει για τη νέα χρονιά μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας.

Στις μακροχρόνιες συνεργασίες με τους παραγωγούς, με στόχο τη σταδιακή επένδυση και επέκταση της καλλιέργειας, προσβλέπει η Damavand, μία από τις ηγέτιδες ελληνικές εταιρείες στη μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας, με εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία, που αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Deca Investments από το 2018.

Με στόχο τη μεθοδική υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας, η εταιρεία τοποθετεί στο επίκεντρο τη συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς που αναπτύσσουν με οργανωμένο τρόπο τη δραστηριότητά τους στη βιομηχανική τομάτα, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια και τη συνέχεια της καλλιέργειας, με προοπτική πέρα από μία μόνο καλλιεργητική περίοδο.

Στρατηγική επιλογή της εταιρείας είναι, μέσα από διαχρονικές επενδύσεις στην ελληνική καλλιέργεια, να ενισχύει την ταυτότητα του τελικού προϊόντος και να στηρίζει συστηματικά την οργανωμένη εξέλιξη του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου, ενώ είναι σαφής ο εξαγωγικός της προσανατολισμός, με τις εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η τιμολογιακή πολιτική του 2026

Μπροστά δε στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον, τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο και με στόχο την οργανωμένη και ποιοτικά ελεγχόμενη παραγωγή, η Damavand ανακοίνωσε ήδη τη νέα τιμολογιακή της πολιτική για το 2026, η οποία διαμορφώνει ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας.

Παράλληλα, η έγκαιρη ανακοίνωση των όρων συνεργασίας διευκολύνει τον προγραμματισμό των παραγωγών δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας.

Επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ

Πριν από μερικούς μήνες Damavand προχώρησε στην αναβάθμιση της μονάδας της στη Φίλια Καρδίτσας, με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας, μέσω εγκατάστασης νέας μηχανής ασηπτικής συσκευασίας τροφίμων.

Έχοντας μακροχρόνια συνεργασία με τη SIG, προχώρησε στην εγκατάσταση της νέας μηχανής SIG Compact 12 Aseptic Food. Με δυναμικότητα έως 12.000 συσκευασιών/ώρα, μπορεί να παράγει έως επτά διαφορετικά μεγέθη (200 ml έως 500 ml), προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένη ροή παραγωγής. Η προηγμένη τεχνολογία πλήρωσης και ο ημιαυτόματος καθαρισμός μειώνουν τους χρόνους διακοπής της παραγωγής, ενώ επιτρέπουν τη συσκευασία προϊόντων τομάτας με κομμάτια ή ίνες.

Έτσι, η Damavand μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών της και να αναπτύσσει νέα προϊόντα που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό της, δίπλα στα καθιερωμένα «passata», «ψιλοκομμένη τομάτα» και «τριμμένη τομάτα».

Η νέα προηγμένη μηχανή συμπληρώνει τη SIG Standard 12 Aseptic με Food Option kit, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία από το 2024, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη δυναμική της παραγωγής. Η συνολική επένδυση στις δυο νέες μηχανές SIG και υποστηρικτικό εξοπλισμό αυτοματοποίησης της παραγωγής ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων κατά 19%

Όπως δε προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, κατά τη χρήση 2023-2024, η Damavand κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 19%, ενίσχυση μικτού κέρδους κατά 62% και άνοδο του EBITDA κατά 57% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 46,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση ύψους 19% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται σε συνδυασμό αύξησης όγκων, προσαρμογής των τιμών πώλησης, καθώς και βελτίωσης του μείγματος πωλήσεων με έμφαση σε προϊόντα καταναλωτικής συσκευασίας.

Το μικτό κέρδος της χρήσης 2023-2024 ανήλθε σε 7,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση ύψους 62% η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 5,8 εκατ. ευρώ το οποίο επίσης αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση ύψους 57% σε σχέση με τη χρήση 2022-2023. Η συγκεκριμένη αύξηση, πέρα από την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, ερμηνεύεται και από τη συγκράτηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης ως ποσοστό των πωλήσεων.

Η καθαρή θέση της Damavand στη χρήση 2023-2024 σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των παγίων της. Παρά την ισχυρή θετική οργανική κερδοφορία (EBITDA), η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημίες στη χρήση 2023-2024, λόγω εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών, ενώ ο καθαρός δανεισμός της Damavand ανήλθε σε 30,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023-2024 από 25,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Όπως φαίνεται από την κατάσταση ταμειακών ροών, η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων χρηματοδότησε τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και τις αγορές παγίων στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας που είναι σε εξέλιξη.

Η εταιρεία έχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 150.000 τόνων νωπής τομάτας, ενώ απασχολεί περί τα 100 άτομα μόνιμο προσωπικό και 250 άτομα εποχικό προσωπικό.