Λιγότερο φόρο θα γράφει φέτος το «ραβασάκι» της φορολογικής δήλωσης για χιλιάδες φορολογούμενους. Στα νέα έντυπα που θα υποβληθούν ενσωματώνονται παρεμβάσεις οι οποίες «ψαλιδίζουν» τις επιβαρύνσεις και «ξεφουσκώνουν» τα εκκαθαριστικά.
Στους ωφελημένους των φετινών φορολογικών δηλώσεων περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, φορολογούμενοι που επιβαρύνονταν από τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ή έριξαν κλειστές κατοικίες στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Οι κερδισμένοι
Με την αντίστροφη μέτρηση για το ετήσιο ραντεβού με την εφορία να έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή περίπου 6,9 εκατ. φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 μικρότερες φορο-επιβαρύνσεις θα διαπιστώσουν φέτος οι:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Για όσους δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους. Η ίδια μείωση ισχύει και για επαγγελματίες με αναπηρία 67%-79%, φορολογούμενους σε μικρά νησιά, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, γονείς τέκνων με αναπηρία, εκμεταλλευτές ταξί με χαμηλό ποσοστό ιδιοκτησίας και ιδιοκτήτες σχολικών κυλικείων.
- Νέες μητέρες – επαγγελματίες. Γυναίκες που απέκτησαν παιδί εντός του 2025 και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα και φορολογούνται με βάση τα πραγματικά τους έσοδα. Η ρύθμιση ισχύει για τρία χρόνια.
- Φορολογούμενοι που επιβαρύνονταν από τα τεκμήρια. Περίπου 500.000 φορολογούμενοι αναμένεται να ωφεληθούν από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, η οποία φτάνει έως 35% για κατοικίες και ξεπερνά το 50% για αυτοκίνητα. Παράλληλα, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα.
- Ιδιοκτήτες που άνοιξαν κλειστά ακίνητα. Όσοι το 2025 διέθεσαν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης κατοικίες που ήταν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα συγκεκριμένα έσοδα για μια τριετία, υπό την προϋπόθεση τριετούς μίσθωσης και επιφάνειας έως 120 τ.μ.
- Ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ακινήτων. Έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ ετησίως εξασφαλίζουν όσοι πραγματοποίησαν το 2025 δαπάνες επισκευής ή αναβάθμισης ακινήτων, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση κατανέμεται ισόποσα σε πέντε έτη, με απαραίτητη προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν γίνει ηλεκτρονικά και να υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά.