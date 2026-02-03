Ποιοι κερδίζουν από το «κούρεμα» τεκμηρίων και τα φορολογικά κίνητρα για ακίνητα. Οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες.

Λιγότερο φόρο θα γράφει φέτος το «ραβασάκι» της φορολογικής δήλωσης για χιλιάδες φορολογούμενους. Στα νέα έντυπα που θα υποβληθούν ενσωματώνονται παρεμβάσεις οι οποίες «ψαλιδίζουν» τις επιβαρύνσεις και «ξεφουσκώνουν» τα εκκαθαριστικά.

Στους ωφελημένους των φετινών φορολογικών δηλώσεων περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, φορολογούμενοι που επιβαρύνονταν από τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ή έριξαν κλειστές κατοικίες στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι κερδισμένοι

Με την αντίστροφη μέτρηση για το ετήσιο ραντεβού με την εφορία να έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή περίπου 6,9 εκατ. φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 μικρότερες φορο-επιβαρύνσεις θα διαπιστώσουν φέτος οι: