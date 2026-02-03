Tax & Labour | Εργασιακά

Στάση εργασίας 12:00-15:00 από ΑΔΕΔΥ στην Αττική για 13ο και 14ο μισθό

Συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ., ώστε να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού.

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως 15:00, οι εργαζόμενοι με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ., απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ. «Στη συνέχεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, τη χορήγηση του 'κλεμμένου' μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

