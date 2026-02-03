Πολιτική | Ελλάδα

Κωνσταντοπούλου για μήνυση Γεωργιάδη: «Είναι κότα, θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και τρεις μήνες»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη, μεταξύ άλλων και στον Άδωνι Γεωργιάδη με φόντο τη μήνυση που της έκανε.

Μιλώντας στο Kontra Channel, και αναφορικά με τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η «Ζωή Κωνσταντοπούλου, τσακώνεται με τους πάντες στη Βουλή», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε:

«Θα έλεγα τη γνωστή παροιμία με τον γάιδαρο, αλλά δεν θέλω να κάνω παρομοίωση με ζώα γιατί αισθάνομαι ότι προσβάλλω τα ζώα τα οποία αγαπάμε πολύ. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει και ειδικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των ζώων.

