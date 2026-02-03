Real Consulting: Δημιουργεί Πρότυπο Κέντρο Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Η Real Consulting ανακοινώνει τη δημιουργία νέου Innovation Hub σε μισθωμένους χώρους του Ερευνητικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Η Real Consulting ανακοινώνει τη δημιουργία νέου Πρότυπου Κέντρου Καινοτομίας (Innovation Hub) σε μισθωμένους χώρους του Ερευνητικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ), στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Καινοτομίας αποτελεί στρατηγικό επιχειρησιακό και τεχνολογικό κόμβο της Real Consulting, λειτουργώντας ως ενιαία πλατφόρμα ανάπτυξης προηγμένων λύσεων λογισμικού και παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο εστιάζει:

• στην ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων επιχειρησιακών προϊόντων λογισμικού, προσανατολισμένων σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας, και

• στη λειτουργία του ως Πρότυπο Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, παρέχοντας στρατηγική, τεχνολογική και αρχιτεκτονική υποστήριξη στις τεχνολογίες και πλατφόρμες στις οποίες δραστηριοποιείται η Real Consulting.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Καινοτομίας βασίζονται σε διεθνώς καταξιωμένες πλατφόρμες λογισμικού και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI), με στόχο να λειτουργήσει ως σύγχρονο AI Factory και να παρέχει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του Πρότυπου Κέντρου είναι η στενή συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ερευνητική συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με ακαδημαϊκή τεκμηρίωση.

Η νέα εγκατάσταση στο ΕΤΕΠΗ ενισχύει τη δυνατότητα της Εταιρείας να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, να συνεργάζεται αποτελεσματικά με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και να υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Real Consulting για την ενίσχυση του επιχειρησιακού προσανατολισμού της, τη συστηματική αξιοποίηση της καινοτομίας και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών με τεχνολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.