Κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από την ανάκαμψη των μετάλλων

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς οι πιέσεις που ασκήθηκαν χθες στις αγορές λόγω των κρυπτονομισμάτων και των μετάλλων φαίνεται πως εξαλείφονται, αφού ο χρυσός και το ασήμι ανακάμπτουν σήμερα μετά το διευρυμένο sell-off.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 5% την Τρίτη στα 4.896,90 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures στη Νέα Υόρκη κερδίζουν 3%, γύρω στα 4.791 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ ξεσπά με κέρδη 9,8% στα 84,5 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σκαρφαλώνουν 7% στα 82,67 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,61% στις 621,06 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν στο «πράσινο». O Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,78% στις 6.054 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει κέρδη 0,96% στις 25.022 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,40% στις 8.213 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,06% στις 10.347 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +1,97% στις 46.424 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 0,48% στις 18.190 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές εξόρυξης ηγούνται των κερδών, με τον δείκτη Stoxx Basic Resources index να σημειώνει άλμα 2,2%. Συγκεκριμένα, η Rio Tinto κερδίζει 1,75%, η Anglo American προσθέτει 3,75%, η Antofagasta κινείται στο +3,5%, ενώ η Fresnillo ισχυροποιείται κατά 4,5%.

Στα μάκρο της ημέρας, απροσδόκητη υποχώρηση σε χαμηλό πενταετίας σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, παραμένοντας σαφώς κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο μετά την άνοδο 0,7% του Δεκεμβρίου. Πέραν της ενέργειας, ο γαλλικός πληθωρισμός πιέστηκε τον Ιανουάριο από τα βιομηχανικά προϊόντα – κυρίως την ένδυση και τα υποδήματα – λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των χειμερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τους δείκτες

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με αρκετούς βασικούς δείκτες να καταγράφουν εντυπωσιακά κέρδη, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στη Wall Street.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Kospi «εκτοξεύτηκε» κατά 6,84% στις 5.288 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο Kosdaq, μικρής κεφαλαιοποίησης, έχασε 4,19% για να κλείσει την ημέρα συναλλαγών στις 1.144 μονάδες.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άλμα 3,97% στις 54.743 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 54.821 μονάδες. Ο Topix ενισχύθηκε 3,10% στις 3.645 μονάδες.

Η μετοχή της Nintendo ενισχύθηκε 1,8% μετά την ανακοίνωση ετήσιας αύξησης 86% στα έσοδα και 24% στα κέρδη γ' τριμήνου. Όμως, οι επιδόσεις της απογοήτευσαν μερικώς τους επενδυτές. Πάντως, ο ιαπωνικός κολοσσός βιντεοπαιχνιδιών διατήρησε το forecast πωλήσεων του Switch 2 για ολόκληρο το έτος την Τρίτη, καθησυχάζοντας ορισμένους φόβους ότι η κονσόλα - ναυαρχίδα έχανε την ορμή της. Η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψη του Νοεμβρίου για πωλήσεις 19 εκατ. κονσόλων Switch 2 στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,22% στις 26.834 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας ισχυροποιήθηκε 1,18% στις 4.660 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,89% στις 8.817 μονάδες.