Ανοδικό ξέσπασμα για χρυσό και ασήμι μετά το sell off

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι το ευρύτερο επενδυτικό story για τον χρυσό και το ασήμι παραμένει άθικτο. Πώς κινούνται τα πολύτιμα μέταλλα.

Ανακάμπτουν μετά το διευρυμένο sell off τα πολύτιμα μέταλλα, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη διόρθωση ήταν λογική ενώ δεν βλέπουν ύφεση του ράλι στην αγορά, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν τα κέρδη τους. Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 5% την Τρίτη στα 4.896,90 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures στη Νέα Υόρκη κερδίζουν 3%, γύρω στα 4.791 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ ξεσπά με κέρδη 9,8% στα 84,5 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σκαρφαλώνουν 7% στα 82,67 δολάρια ανά ουγγιά. Η ανάκαμψη έρχεται καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν εάν η πτώση είναι ένα διαρθρωτικό σημείο καμπής ή υπερβολική αντίδραση σε βραχυπρόθεσμους καταλύτες, με τους αναλυτές της Deutsche Bank να κλίνουν προς το δεύτερο σενάριο, ακόμη και καθώς η κλίμακα του sell off έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την τοποθέτηση στην αγορά.

Η γερμανική τράπεζα δήλωσε ότι ενώ σημάδια αυξημένης κερδοσκοπικής δραστηριότητας συσσωρεύονται εδώ και μήνες, δεν επαρκούν από μόνα τους για να εξηγήσουν το μέγεθος της κίνησης της περασμένης εβδομάδας. «Η προσαρμογή στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων υπερέβη τη σημασία των φαινομενικών καταλυτών της. Επιπλέον, οι θέσεις των επενδυτών σε πολύτιμα μέταλλα πιθανότατα δεν έχουν αλλάξει προς το χειρότερο» εκτίμησαν.

Το «ξεπούλημα» προκλήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η ανάκαμψη του δολαρίου ΗΠΑ και οι μετατοπίσεις των προσδοκιών γύρω από την ηγεσία της Fed μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι το ευρύτερο επενδυτικό story για τον χρυσό και το ασήμι παραμένει άθικτο, σύμφωνα με το CNBC.

«Οι θεματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον χρυσό παραμένουν θετικοί και πιστεύουμε ότι η λογική των επενδυτών δεν θα αλλάξει. Οι συνθήκες δεν φαίνονται έτοιμες για μια διαρκή αντιστροφή των τιμών του χρυσού και εντοπίζουμε κάποιες αντιθέσεις μεταξύ της σημερινής κατάστασης και του πλαισίου για την αδυναμία του χρυσού τη δεκαετία του 1980 και το 2013» εξήγησε.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και η Barclays, τονίζοντας πως η ευρύτερη «προσφορά» για χρυσό μπορεί να παραμείνει ανθεκτική εν μέσω γεωπολιτικών και πολιτικών αβεβαιοτήτων και διαφοροποίησης των αποθεματικών. Η πτωτική πορεία του ασημιού ήταν πιο δραματική, αντανακλώντας τη μικρότερη αγορά του, την υψηλότερη μεταβλητότητα και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο λιανικό εμπόριο. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εξακολουθούν να παραμένουν «ταύροι» για το πολύτιμο μέταλλο.